Скільки отримують пенсіонери в Україні (статистика)

Особисті фінанси
85
Станом на 1 жовтня 2025 року в Україні нараховують 10,2 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії становить 6 436 грн.
Про це свідчить статистика Пенсійного фонду України.
З них 2,8 млн працюючих пенсіонерів отримують трохи більше — у середньому 7 069 грн.

Розподіл за розмірами пенсій

Частка пенсій у категорії від 3 001 до 4 000 грн зросла, як і кількість тих, хто отримує понад 10 000 грн. Тоді як частка мінімальних пенсій значно знизилася.
Порівняно з минулим роком змінилася структура пенсій за розміром:
  • до 3 000 грн — отримують 3,66% з усіх пенсіонерів (минулого року їх частка була на рівні 25,79%);
  • від 3 001 до 4 000 грн — 31,57% (було 17,35%);
  • від 4 001 до 5 000 грн — 20,58% (було 18,59%);
  • від 5 001 до 10 000 грн — 29,14% (було 25,57%);
  • понад 10 000 грн — 15,05% (було 12,70%).
Розподіл за видами пенсій

Найбільша частка пенсіонерів — за віком: таких серед усіх отримувачів пенсій аж 73,05%.
Інші категорії виглядають так:
  • за інвалідністю — 14,54%;
  • у разі втрати годувальника — 6,76%;
  • з вислугу років — 5,09%;
  • соціальні пенсії — 0,52%;
  • довічне утримання суддів — 0,04%.
Раніше Finance.ua повідомляв, що у 2026 році індексація пенсій може бути на рівні 15,4%. При цьому мінімальну пенсію підвищать усього на 9,9% і вперше за кілька років.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ГрошіПенсія
