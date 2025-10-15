Скільки отримують пенсіонери в Україні (статистика) Сьогодні 14:06 — Особисті фінанси

Скільки отримують пенсіонери в Україні (статистика)

Станом на 1 жовтня 2025 року в Україні нараховують 10,2 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії становить 6 436 грн.

Про це свідчить статистика Пенсійного фонду України.

З них 2,8 млн працюючих пенсіонерів отримують трохи більше — у середньому 7 069 грн.

Розподіл за розмірами пенсій

Частка пенсій у категорії від 3 001 до 4 000 грн зросла, як і кількість тих, хто отримує понад 10 000 грн. Тоді як частка мінімальних пенсій значно знизилася.

Порівняно з минулим роком змінилася структура пенсій за розміром:

до 3 000 грн — отримують 3,66% з усіх пенсіонерів (минулого року їх частка була на рівні 25,79%);

від 3 001 до 4 000 грн — 31,57% (було 17,35%);

від 4 001 до 5 000 грн — 20,58% (було 18,59%);

від 5 001 до 10 000 грн — 29,14% (було 25,57%);

понад 10 000 грн — 15,05% (було 12,70%).

Розподіл за видами пенсій

Найбільша частка пенсіонерів — за віком: таких серед усіх отримувачів пенсій аж 73,05%.

Інші категорії виглядають так:

за інвалідністю — 14,54%;

у разі втрати годувальника — 6,76%;

з вислугу років — 5,09%;

соціальні пенсії — 0,52%;

довічне утримання суддів — 0,04%.

Раніше Finance.ua повідомляв , що у 2026 році індексація пенсій може бути на рівні 15,4%. При цьому мінімальну пенсію підвищать усього на 9,9% і вперше за кілька років.

