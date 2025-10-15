В ПФ нагадали, кому треба пройти ідентифікацію до листопада
Одержувачам державних соціальних допомог, яким з лютого 2022 року по червень 2025 року виплати здійснювались у порядку, визначеному постановою № 214, через їх особисті кабінети на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, надіслані повідомлення, у яких зазначено, що для продовження отримання виплат необхідно до 1 листопада 2025 року пройти фізичну ідентифікацію.
Про це нагадав ПФ.
Крім того, у повідомленні вказано, у який спосіб це можна зробити.
Пройти фізичну ідентифікацію потрібно одержувачам таких видів державних соціальних допомог:
- малозабезпеченим сім’я;
- на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
- на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю (державна соціальна допомога) та грошового забезпечення батькам-вихователям / прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу / прийомних сім’ях;
- на дітей, хворих на тяжкі хвороби;
- особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
- на догляд;
- особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- одержувачам тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.
