В ПФ нагадали, кому треба пройти ідентифікацію до листопада Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

В ПФ нагадали, кому треба пройти ідентифікацію до листопада

Одержувачам державних соціальних допомог, яким з лютого 2022 року по червень 2025 року виплати здійснювались у порядку, визначеному постановою № 214, через їх особисті кабінети на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, надіслані повідомлення, у яких зазначено, що для продовження отримання виплат необхідно до 1 листопада 2025 року пройти фізичну ідентифікацію.

Про це нагадав ПФ.

Крім того, у повідомленні вказано, у який спосіб це можна зробити.

Пройти фізичну ідентифікацію потрібно одержувачам таких видів державних соціальних допомог:

малозабезпеченим сім’я;

на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, у тому числі з інвалідністю (державна соціальна допомога) та грошового забезпечення батькам-вихователям / прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу / прийомних сім’ях;

на дітей, хворих на тяжкі хвороби;

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

на догляд;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

одержувачам тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.