В Україні офіційно запустили стримінговий сервіс HBO Max (тарифи)
14 жовтня в Україні офіційно запрацював стримінговий сервіс HBO Max від Warner Bros. Discovery.
Тепер українці можуть оформити підписку і дивитися фільми та серіали від HBO, історії зі всесвіту Гаррі Поттера та DC, передачі Discovery тощо, а також спортивні події наживо завдяки нашому додатковому спортивному контенту.
Про це йдеться на сторінці сервісу.
Після запуску HBO Max відкриває українцям усі функції, які доступні в інших країнах:
- можливість створювати персоналізовані профілі,
- завантажувати контент для перегляду офлайн,
- стримінг у високій роздільній здатності — включно з 4K UHD і Dolby Atmos (для преміум-тарифу).
Скільки коштує підписка
Для українців передбачено два тарифні плани:
- «Стандарт» — €7,99 на місяць (приблизно 400 гривень). Передбачає перегляд на двох пристроях у Full HD та до 30 завантажень для офлайн-доступу;
- «Преміум» — €9,99 на місяць (приблизно 500 гривень). Дозволяє дивитися контент на чотирьох пристроях у якості 4K UHD і завантажувати до 100 епізодів.
Також можна додати спортивний контент до свого базового плану й дивитися Eurosport 1 і Eurosport 22025−26: велоспорт, теніс та інше наживо.
Які пристрої сумісні з HBO Max
HBO Max доступний на обраних телефонах, планшетах, комп’ютерах, телевізорах, стрімінгових пристроях, тюнерах та ігрових консолях. Повний список сумісних пристроїв можна переглянути за посиланням.
