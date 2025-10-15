В Україні офіційно запустили стримінговий сервіс HBO Max (тарифи)

0 800 307 555
Особисті фінанси
112
14 жовтня в Україні офіційно запрацював стримінговий сервіс HBO Max від Warner Bros. Discovery.
Тепер українці можуть оформити підписку і дивитися фільми та серіали від HBO, історії зі всесвіту Гаррі Поттера та DC, передачі Discovery тощо, а також спортивні події наживо завдяки нашому додатковому спортивному контенту.
Про це йдеться на сторінці сервісу.
Після запуску HBO Max відкриває українцям усі функції, які доступні в інших країнах:
  • можливість створювати персоналізовані профілі,
  • завантажувати контент для перегляду офлайн,
  • стримінг у високій роздільній здатності — включно з 4K UHD і Dolby Atmos (для преміум-тарифу).

Скільки коштує підписка

Для українців передбачено два тарифні плани:
  • «Стандарт» — €7,99 на місяць (приблизно 400 гривень). Передбачає перегляд на двох пристроях у Full HD та до 30 завантажень для офлайн-доступу;
  • «Преміум» — €9,99 на місяць (приблизно 500 гривень). Дозволяє дивитися контент на чотирьох пристроях у якості 4K UHD і завантажувати до 100 епізодів.
Також можна додати спортивний контент до свого базового плану й дивитися Eurosport 1 і Eurosport 22025−26: велоспорт, теніс та інше наживо.
Які пристрої сумісні з HBO Max

HBO Max доступний на обраних телефонах, планшетах, комп’ютерах, телевізорах, стрімінгових пристроях, тюнерах та ігрових консолях. Повний список сумісних пристроїв можна переглянути за посиланням.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
