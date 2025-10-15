В Україні офіційно запустили стримінговий сервіс HBO Max (тарифи) Сьогодні 11:31 — Особисті фінанси

14 жовтня в Україні офіційно запрацював стримінговий сервіс HBO Max від Warner Bros. Discovery.

Тепер українці можуть оформити підписку і дивитися фільми та серіали від HBO, історії зі всесвіту Гаррі Поттера та DC, передачі Discovery тощо, а також спортивні події наживо завдяки нашому додатковому спортивному контенту.

Про це йдеться на сторінці сервісу.

Після запуску HBO Max відкриває українцям усі функції, які доступні в інших країнах:

можливість створювати персоналізовані профілі,

завантажувати контент для перегляду офлайн,

стримінг у високій роздільній здатності — включно з 4K UHD і Dolby Atmos (для преміум-тарифу).

Скільки коштує підписка

Для українців передбачено два тарифні плани:

«Стандарт» — €7,99 на місяць (приблизно 400 гривень). Передбачає перегляд на двох пристроях у Full HD та до 30 завантажень для офлайн-доступу;

Також можна додати спортивний контент до свого базового плану й дивитися Eurosport 1 і Eurosport 22025−26: велоспорт, теніс та інше наживо.

Які пристрої сумісні з HBO Max

HBO Max доступний на обраних телефонах, планшетах, комп’ютерах, телевізорах, стрімінгових пристроях, тюнерах та ігрових консолях. Повний список сумісних пристроїв можна переглянути за посиланням

