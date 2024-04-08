У Раді повернулись до обговорення блокування рахунків ухилянтів та пропонують заохочення для військових — Finance.ua

У Раді повернулись до обговорення блокування рахунків ухилянтів та пропонують заохочення для військових Сьогодні 10:10 — Особисті фінанси

У Раді повернулись до обговорення блокування рахунків ухилянтів та пропонують заохочення для військових

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки, оборони та розвідки повернувся до розгляду норм законопроєкту про посилення мобілізації, які передбачають блокування рахунків та надання консульських послуг для тих українців, які ухиляються від мобілізації.

Про це написала член Комітету Ірина Фріз на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, раніше Комітет відхилив норму про арешт банківських рахунків чоловіків, які порушують законодавство про мобілізацію, але підтримав позбавлення права керувати авто.

«Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки продовжив розгляд законопроекту про мобілізацію. Зокрема, були ухвалені рішення щодо перегляду деяких попередніх (рішень) та розглянуто комітетські правки», — написала Фріз.

Зокрема, Комітет переглянув своє попереднє рішення, яким відхилялось введення тимчасових обмежень (блокування рахунків, заборона керування транспортними засобами, виїзд за кордон) для тих українців, яких співробітники ТЦК звинувачуватимуть в ухиленні від мобілізації.

«Отже тепер комітет повторно буде розглядати дану норму», — зауважила Фріз.

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За її словами, Комітет також повернув обмеження щодо надання консульських послуг громадянам України за кордоном, які не стануть на військовий облік.

Крім того, впровадження електронного кабінету було залишено як право, а не обов’язок.

Заохочення для військових

«Комітет сформував та додав комітетськими правками мотиваційну частину законопроєкту про мобілізацію», — додала Фріз.

До неї включені такі положення:



громадяни, які виявили бажання укласти контракт із Міністерством оборони, зможуть обрати підрозділ із затвердженого Генштабом переліку;

передбачено щомісячну додаткову виплату у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів;

військовослужбовцям, які виконують бойові/спеціальні завдання у зоні бойових дій, виплачуватиметься одноразова винагорода у розмірі 70 000 гривень за кожні 30 сумарних днів такої служби.

за кожні 30 сумарних днів такої служби. встановлено винагороди за знищення/захоплення озброєння та військової техніки противника у розмірі від 4 до 80 прожиткових мінімумів;

щомісячна виплата 10 000 гривень за особливості проходження служби для більшості військовослужбовців;

за особливості проходження служби для більшості військовослужбовців; право на компенсацію 50% початкового внеску з іпотеки та додатково 100 000 гривень після першого та другого року служби;

після першого та другого року служби; відстрочка за штрафами, пені та відсотками за кредитами, крім житлових та автомобільних;

залік одного місяця служби за три в період безпосередньої участі в обороні країни.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав два закони, що стосуються мобілізації. Законопроєкт № 10 062 — про цифровізацію армії, та № 9281 — щодо зменшення граничного віку перебування призовників на військовому обліку.

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