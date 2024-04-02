Виплати для військових: у Раді зробили заяву щодо 200 тисяч бойових — Finance.ua

Виплати для військових: у Раді зробили заяву щодо 200 тисяч бойових Сьогодні 11:03 — Казна та Політика

Виплати для військових: у Раді зробили заяву щодо 200 тисяч бойових

Наразі у Верховній Раді активно розглядають підвищення виплат військовим до 200 тисяч гривень.

Про це заявив член оборонного комітету Ради Олександр Федієнко. Він нагадав, що це була ініціатива президента Володимира Зеленського.

«Президент сказав про 200 тисяч (підвищення виплат військовим до 200 тисяч гривень. — УНІАН). І це, я знаю, зараз достатньо серйозно розглядається. Є ініціативи щодо дітей, родичів, тих, хто проходить військову службу на передовій, дати пільги щодо навчання. Я чув про це. Ходили думки і чутки про інші пільги, пов’язані зі сплатою комунальних речей. Але це були чутки. Не можу їх підтвердити чи спростувати», — зазначив Федієнко.

Нардеп додав, що нардепам потрібно частіше комунікувати з військовими, щоб розуміти їхні потреби. Федієнко додав, що для цього не обов’язково лізти в окоп, а достатньо поспілкуватися з воїнами, яких нещодавно вивели із зони активних бойових дій.

Довідка Finance.ua:

З 1 лютого 2024 року деякі військові, незалежно від того, чи знаходяться вони у районах проведення бойових дій, можуть отримати виплату 30 тис. гривень. Про це йдеться в в наказі № 566 Міноборони «Про затвердження Змін до порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, умови та порядок виплати 30 000 гривень військовим були уточнені».

Гроші, що отримують наші військовослужбовці в період дії воєнного стану, складаються з двох частин:

щомісячне грошове забезпечення;

додаткова винагорода — надбавки, встановлені на період воєнного стану. Зараз це 30, 50 і 100 тис. грн.

УНІАН За матеріалами:

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