Виплати військовим з лютого 2024 року — Finance.ua

Виплати військовим з лютого 2024 року Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Виплати військовим з лютого 2024 року

З 1 лютого 2024 року деякі військові, незалежно від того, чи знаходяться вони у районах проведення бойових дій, можуть отримати виплату 30 тис. гривень.

Про це йдеться в в наказі № 566 Міноборони «Про затвердження Змін до порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, умови та порядок виплати 30 000 гривень військовим були уточнені».

Читайте також Виплати військовим за рік сягнули 950 млрд грн

Нагадаємо, з чого складаються виплати військовим

Гроші, що отримують наші військовослужбовці в період дії воєнного стану, складаються з двох частин:

щомісячне грошове забезпечення;

додаткова винагорода — надбавки, встановлені на період воєнного стану. Зараз це 30, 50 і 100 тис. грн.

Хто має право

30 тис. гривень можуть отримати військовослужбовці, які виконують бойові (спеціальні) завдання згідно з бойовими наказами (розпорядженнями) у розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових (спеціальних) завдань).

Про це йдеться в наказі МОУ № 260 абзаці 16 пункту 2 розділу ХХХІV.

з інтенсивної підготовки для ведення воєнних (бойових) дій у складі військових частин (підрозділів), включених до складу резерву Головнокомандувача Збройних Сил України сил оборони держави;

з управління угрупованнями військ (сил) у складі розгорнутих пунктів управління Генерального штабу ЗСУ;

з управління підпорядкованими силами та засобами відповідно до завдань, які покладаються на Адміністрацію Державної спеціальної служби транспорту, у складі розгорнутих пунктів управління Державної спеціальної служби транспорту;

у складі робочої групи або одиночним порядком, визначені Головнокомандувачем або начальником Генерального штабу Збройних Сил України, у межах областей України, на територіях яких ведуться воєнні (бойові) дії;

з розмінування (виявлення, знешкодження та знищення) вибухонебезпечних предметів поза районами ведення бойових дій;

у складі діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави згідно з переліком завдань, затвердженим Міністром оборони України;

із всебічного забезпечення діючих угруповань військ (сил) сил оборони держави безпосередньо в районах ведення воєнних (бойових) дій;

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури (у тому числі об'єктів транспортної інфраструктури ― військовими частинами та підрозділами Державної спеціальної служби транспорту).

Документи

Безпосередня участь військовослужбовців у бойових діях або у виконанні бойового (спеціального) завдання підтверджується на підставі таких документів:

бойовий наказ (бойове розпорядження);

журнал бойових дій (вахтовий, навігаційно-вахтовий, навігаційний журнал) або журнал ведення оперативної обстановки, або бойове донесення, або постова відомість (під час охорони об'єкта, на який було здійснено збройний напад);

рапорт (донесення) командира підрозділу (групи), корабля (судна), катера про участь кожного військовослужбовця (у тому числі з доданих або оперативно підпорядкованих підрозділів) у бойових діях або заходах, у виконанні бойових (спеціальних) завдань.

Умови

Розрахунок доплати 30 000 гривень здійснюється пропорційно дням виконання завдання протягом місяця. Виплати військовим в Україні здійснюються наступного календарного місяця після місяця, за який військовий отримує зарплату.

Довідка Finance.ua:

Раніше повідомлялось, за ініціативи президента Володимира Зеленського уряд встановив відповідною постановою додаткові виплати для військовослужбовців:

100 тис. грн на місяць — для всіх, хто безпосередньо воює з окупантом на фронті;

30 тис. грн на місяць — для всіх інших, навіть тих, хто не на фронті. Саме ця надбавка стосувалася широкого кола військовослужбовців і силовиків.

Остання поширювалися також на строковиків і курсантів військових вишів, які перебували за межами зони бойових дій та не виконували бойових завдань.

Грошове забезпечення так само поділяється на дві частини:

основна, яка охоплює посадовий оклад, оклад за військовим званням і надбавку за вислугу років;

додаткова — надбавки за особливості проходження служби (наприклад, у гірських регіонах чи на острові Зміїний), режим секретності, за наукові або спортивні звання.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.