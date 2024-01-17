Виплати військовим за рік сягнули 950 млрд грн — Finance.ua

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Виплати військовим за рік сягнули 950 млрд грн

Казна та Політика
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Виплати військовим за рік сягнули 950 млрд грн
Виплати військовим за рік сягнули 950 млрд грн
На грошове утримання військовослужбовців у 2023 році спрямовано 943,8 мільярда гривень.
Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 січня 2024 року, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
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«За січень-грудень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 3 034,2 млрд грн. У грудні 2023 року видатки становили 401,4 млрд гривень», — сказано в повідомленні.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

  • 1 223,2 млрд грн (у грудні - 141,1 млрд грн) — на оплату праці з нарахуваннями або 40,3% від загального обсягу видатків, витрачених за січень-грудень 2023 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 943,8 млрд грн (у грудні - 107,8 млрд грн).
  • 762,7 млрд грн (у грудні - 124,8 млрд грн) — на оплату використання товарів і послуг або 25,1% від загального обсягу видатків. У тому числі: 516,8 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України та 139,4 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;
  • 527,8 млрд грн (у грудні - 54,4 млрд грн) — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 17,4% від загального обсягу видатків. У тому числі: 271,9 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій та 173,9 млрд грн — для виплати на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;
  • 247,6 млрд грн (у грудні - 22,6 млрд грн) — на обслуговування державного боргу або 8,2% від загального обсягу;
  • 148,6 млрд грн (у грудні - 13 млрд грн) — на трансферти місцевим бюджетам або 4,9% від загального обсягу.
Інфографіка: Мінфін
Інфографіка: Мінфін

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За матеріалами:
Finance.ua
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