Інфляція в Україні прискорилася до 10%: що подорожчало найбільше

У вересні 2026 року річна інфляція в Україні прискорилася до 10,0% після 8,1% у серпні. За місяць споживчі ціни зросли на 2,1%. За підсумками січня-вересня зростання становило 8,1% порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

Про це повідомили у Державній службі статистики.

Як змінилися ціни на продукти

Базова інфляція у річному вимірі прискорилася до 8,8% із 8,1% у серпні, а в місячному становила 2,0%.

Продукти харчування та безалкогольні напої у вересні подорожчали на 1,9% за місяць і на 8,9% за рік.

Найбільше за місяць зросли ціни на яйця (на 43,6%). Водночас подешевшали фрукти (на 5,7%) та овочі (на 2,3%).

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Також на 1,7−8,3% зросли ціни на цукор, продукти переробки зернових, сало, молоко, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, мʼясо та мʼясопродукти. Масло подорожчало на 0,9%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,4% за місяць і на 17,2% за рік.

Що ще подорожчало у вересні

Одяг і взуття подорожчали на 8,5% за місяць, а за рік ціни знизилися на 4,7%. Зокрема, взуття подорожчало на 7,6% за місяць і подешевшало на 5,0% за рік, одяг — подорожчав на 9,4% та подешевшав на 4,7% відповідно.

Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,8% за місяць і на 6,3% за рік. Основними чинниками стали підвищення тарифів на водопостачання (на 5,6%) та каналізацію (на 5,5%).

Транспорт подорожчав на 2,7% за місяць і на 26,9% за рік. Найбільше на це вплинуло зростання цін на паливо та мастила (на 5,2% за місяць і на 46,2% за рік), а також автодорожній пасажирський транспорт (на 2,5% та 41,7% відповідно).

Послуги освіти подорожчали на 17,4% за місяць і на 19,6% за рік, зокрема вищої освіти — на 23,3%, середньої — на 14,3% за місяць.