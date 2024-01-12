37 тисяч резюме на військові вакансії: які найпопулярніші (інфографіка) — Finance.ua

37 тисяч резюме на військові вакансії: які найпопулярніші (інфографіка) Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

Рекрутингові платформи Work.ua, Lobby X, Robota.ua та «OLX Робота» отримали майже 37 500 відгуків на військові вакансії, свідчать підрахунки Forbes на основі їхніх даних. Меморандуми про безоплатну співпрацю з цивільними джоб-сайтами Міноборони уклало у листопаді - грудні 2023-го.

Такий рекрутинг дозволяє людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де її цивільний досвід буде найбільш корисним, цитувало Міноборони у своєму Facebook-акаунті заступницю міністра Наталію Калмикову.

Найбільше відгуків отримала платформа Lobby X — близько 19 800, свідчать дані Міноборони надані Forbes. Засновник сервісу Владислав Грезєв перший підписав меморандум із міністерством першим — у листопаді 2023-го.

На другому місці за кількістю відгуків — Work.ua, який підписав меморандум із Міноборони наприкінці листопада 2023-го. Йдеться майже про 15 000 відгуків, каже СЕО та співзасновник платформи Артур Міхно. «На сайті немає жодної вакансії від сил оборони, на якій би не було відгуку», — додає він.

Які військові вакансії найпопулярніші

На Work.ua розміщено понад 800 вакансій від 129 підрозділів, свідчать дані компанії. Найбільше пропозицій — близько 11% - від Морської піхоти ЗСУ. Серед інших — 12-та бригада спеціального призначення НГУ «Азов», 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго Сухопутних військ ЗСУ тощо.

У п’ятірку найпопулярніших вакансій на Work.ua входять бухгалтер, діловод, кухар, розвідник, оператор БПЛА. У топі на OLX — оператори, водії, охоронці та артилеристи. Robota.ua отримує відгуки здебільшого на вакансії Прикордонної служби — 127 відгуків, логістики — 124, медицини — 122, БПЛА — 57.

Зарплата

Заробітна плата на Work.ua варіюється від 17 000 грн для бухгалтера до 125 000 грн для гранатометників, водіїв-електриків, інструкторів-командирів тощо. Схожі цифри й на Robota.ua — від 20 000 грн для діловодів, водіїв та кухарів до 125 000 грн для старших бойових медиків, військових айтівців, пожежників, командирів міномета.

Кількість працевлаштованих військових джоб-сайти відмовилися коментувати, посилаючись на секретність даних.

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