37 тисяч резюме на військові вакансії: які найпопулярніші (інфографіка) — Finance.ua

37 тисяч резюме на військові вакансії: які найпопулярніші (інфографіка)
Рекрутингові платформи Work.ua, Lobby X, Robota.ua та «OLX Робота» отримали майже 37 500 відгуків на військові вакансії, свідчать підрахунки Forbes на основі їхніх даних. Меморандуми про безоплатну співпрацю з цивільними джоб-сайтами Міноборони уклало у листопаді - грудні 2023-го.
Такий рекрутинг дозволяє людині обрати конкретний підрозділ на визначеній посаді, де її цивільний досвід буде найбільш корисним, цитувало Міноборони у своєму Facebook-акаунті заступницю міністра Наталію Калмикову.
Найбільше відгуків отримала платформа Lobby X — близько 19 800, свідчать дані Міноборони надані Forbes. Засновник сервісу Владислав Грезєв перший підписав меморандум із міністерством першим — у листопаді 2023-го.
На другому місці за кількістю відгуків — Work.ua, який підписав меморандум із Міноборони наприкінці листопада 2023-го. Йдеться майже про 15 000 відгуків, каже СЕО та співзасновник платформи Артур Міхно. «На сайті немає жодної вакансії від сил оборони, на якій би не було відгуку», — додає він.
Які військові вакансії найпопулярніші
На Work.ua розміщено понад 800 вакансій від 129 підрозділів, свідчать дані компанії. Найбільше пропозицій — близько 11% - від Морської піхоти ЗСУ. Серед інших — 12-та бригада спеціального призначення НГУ «Азов», 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго Сухопутних військ ЗСУ тощо.
У п’ятірку найпопулярніших вакансій на Work.ua входять бухгалтер, діловод, кухар, розвідник, оператор БПЛА. У топі на OLX — оператори, водії, охоронці та артилеристи. Robota.ua отримує відгуки здебільшого на вакансії Прикордонної служби — 127 відгуків, логістики — 124, медицини — 122, БПЛА — 57.
Зарплата
Заробітна плата на Work.ua варіюється від 17 000 грн для бухгалтера до 125 000 грн для гранатометників, водіїв-електриків, інструкторів-командирів тощо. Схожі цифри й на Robota.ua — від 20 000 грн для діловодів, водіїв та кухарів до 125 000 грн для старших бойових медиків, військових айтівців, пожежників, командирів міномета.
Кількість працевлаштованих військових джоб-сайти відмовилися коментувати, посилаючись на секретність даних.
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