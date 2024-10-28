Як військовим отримати додаткові 20 100 грн — Finance.ua

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Як військовим отримати додаткові 20 100 грн

Особисті фінанси
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Як військовим отримати додаткові 20 100 грн
Як військовим отримати додаткові 20 100 грн
Після завершення лікування у військовослужбовців є 2 місяці, щоб обійняти нову посаду. Якщо цього не відбувається, їм знімають певні види грошового забезпечення. І, наприклад, солдат з вислугою років менше року отримуватиме 530 грн на місяць.
Один з видів додаткового грошового забезпечення для чинних військовослужбовців — це 20 100 грн. Розповідаємо, хто може отримати і за яких умов.
Після того, як на початку 2023 року сотні військовослужбовців почали отримувати по 530 гривень на руки через те, що їхнє переведення на тилові посади затримувалось, були внесення зміни до Порядку виплати грошового забезпечення й запроваджено виплату додаткової винагороди з розрахунку 20 100 грн.
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Для отримання цього виду виплати основною умовою є наявність обмеженої придатності або непридатності у зв’язку з отриманням поранення (травми, контузії, каліцтва), пов’язаного з Захистом Батьківщини.
«По суті цей вид додаткової винагороди є доплатою тим, хто отримує зменшений розмір щомісячного грошового забезпечення у зв’язку з тривалим перебуванням за штатом. Відповідно, такий підхід давав змогу підтримувати належний рівень доходів тих військовослужбовців, які були виведені за штат через поранення, отримані під час бойових дій», — розповів у коментарі NV заступник начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ з позивним Адік.
Військовий фінансист зазначає — через певні законодавчі колізії є труднощі в нарахуванні додаткових 20 100 для військових. Йдеться про те, що 4 травня 2024 набув чинності Закон № 3621-IX, яким було скасовано поняття обмеженої придатності й запроваджено поняття придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Усі обмежено придатні, відповідно до цього Закону, мають повторно пройти медичний огляд та отримати висновок щодо придатності до грудня 2024 року. ї
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«На жаль, одночасно з прийняттям Закону не було внесено змін до Порядку виплати грошового забезпечення, де в контексті додаткової винагороди з розрахунку 20 100 грн продовжує використовуватися поняття обмежено придатний, й, відповідно, не передбачено виплату додаткової винагороди з розрахунку 20 100 грн тим, хто має статус придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ. Наслідком є те, що навіть поранені військовослужбовці, які завершили лікування й отримали статус придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, після спливу 2 місяців з моменту повернення до військової частини після лікування починають отримувати по пів тисячі гривень в місяць», — коментує Адік.
За матеріалами:
НВ
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