Виплати військовим: що зміниться у жовтні — Finance.ua

Виплати військовим: що зміниться у жовтні Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Виплати військовим: що зміниться у жовтні

Починаючи з жовтня 2024 року мінімальне щомісячне грошове забезпечення військовослужбовця (зазвичай цей вид виплат військові називають зарплата) складатиме 19 679,54 грн. Але ця сума може суттєво змінюватися залежно від різних обставин.

Виплати військовим врегульовані Наказом Міноборони від 07.06.2018 № 260 Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам.

При цьому кожна зі складових грошового забезпечення врегульована безпосередньо в цьому Наказі, або ж регулюється іншими нормативними актами.

Розмір преміювання встановлюється окремими телеграмами Міністра оборони України. У 2024 році діють норми, доведені телеграмою № 183/уд від 16.01.2024

Мінімальне грошове забезпечення військових: з чого складається, як вираховується

Як розповів NV заступник начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ за позивним Адік, мінімальний розмір грошового забезпечення для військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ, які перебувають на штатній посаді з мінімальним тарифним розрядом станом на вересень 2024 року визначається такими складовими:

посадовий оклад за 1 тарифним розрядом — 2470,00 грн

оклад за військовим званням солдат — 530,00 грн

надбавка за особливості проходження служби 65% - 1950,00 грн

премія (1 тарифний розряд, вислуга років — менше 1 року) — 15 635,10 грн

індексація — почала нараховуватись з вересня 2024 року (за серпень 2024), складає 130,20 грн

Отже, якщо у військовослужбовця відсутні утримання та стягнення, то загальна мінімальна нарахована сума за місяць складає 20 715,30 грн.

Зазначимо, що податок на доходи фізичних осіб з військовослужбовців не утримується. Проте утримується військовий збір, який раніше складав 1,5%, а починаючи з жовтня 2024 року становить 5%.

Тому на руки військовослужбовці у вересні 2024 року отримували як мінімум 20 404,57 грн — це 20 715,30 грн мінімально нарахованого грошового забезпечення за вирахуванням 1,5% військового збору, а у жовтні ця сума вже буде 19 679,54 грн — з нарахованої суми 20 715,30 грн вираховуватиметься вже 5% військового збору.

До кінця 2024 року ця сума може незначно зростати, оскільки у випадку росту інфляції зростатиме й індексація.

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Які стягнення можуть бути у військовослужбовців

Якщо говорити про мінімальну виплату для військових, то вона є такою за умови, якщо відсутні утримання та стягнення з грошового забезпечення.

«Деякі види дисциплінарних стягнень, а також здійснення правопорушень впливають на щомісячну премію. Стягнення можуть складати від 10% розміру премії у разі отримання військовослужбовцем догани, і сягати 100% розміру премії — наприклад, за такі правопорушення як самовільне залишення частини чи прибуття на службу у стані алкогольного сп’яніння. До утримань належать аліменти та іншого роду утримання за виконавчими провадженнями.

Також з грошового забезпечення можуть утримуватися суми в рахунок погашення заборгованостей, які виникають у разі притягнення військовослужбовця до матеріальної відповідальності. Відповідно до чинних НПА, загальний розмір утримань з ГЗ не може перевищувати 70% нарахованої суми", — коментує заступник начальника фінансово-економічної служби однієї з бригад ЗСУ за позивним Адік.

Відповідно до нормативно-правових актів, які регулюють порядок, розмір та норми грошового забезпечення військовослужбовців, кошти виплачуються до 20 числа місяця, що слідує за місяцем нарахування. Тобто, наприклад, у жовтні здійснюється виплата грошового забезпечення за вересень.

Зазвичай терміни виплати залежать від розміру та специфіки військової частини, але більшість військових частин здійснюють виплату щомісячного грошового забезпечення в період між 5 та 15 числом місяця.

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