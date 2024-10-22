Зеленський підписав закон про зміни до кримінального законодавства — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський підписав закон про зміни до кримінального законодавства

Казна та Політика
468
Зеленський підписав закон про зміни до кримінального законодавства
Зеленський підписав закон про зміни до кримінального законодавства
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо внесення змін до кримінального законодавства у зв’язку з ратифікацією Римського статуту.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Цей закон спрямований на приведення положень Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду та забезпечення кримінально-правового переслідування за найбільш тяжкі міжнародні злочини.
Зазначимо, що 24 серпня Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.
Згодом 9 жовтня ВР ухвалила в цілому законопроєкт № 11 484 щодо внесення змін до кримінального законодавства у зв’язку з ратифікацією Римського статуту.
Зазначимо, що станом на листопад 2023 року Римський статут підписали 137 держав (Україна — 20 січня 2000 року), але ратифікували лише 124 держави. Україна стала 125-ю. Є держави, які не тільки не ратифікували статут, а й відкликали свій підпис під ним. Зокрема, це зробили США у 2002 році. Президент Джордж Буш-молодший заявив, що МКС суд загрожує американським військовим і порушує національний суверенітет.
У 2016 році володимир путін своїм указом заборонив ратифікацію Римського статуту в росії — після того, як офіс прокурора МКС почав попереднє розслідування ситуації в Україні після 2014 року.
Прихильники ратифікації Римського статуту в Україні наголошують, що це необхідно, аби повноцінно приєднатися до роботи Міжнародного кримінального суду. Крім того, ратифікація Римського статуту — одна з умов подальшої євроінтеграції України, адже всі члени ЄС є учасниками МКС.
Ті, хто виступає проти, зазначають, що статут несе ризики для українських військових, і пропонували дозволити його ратифікацію лише після завершення воєнного стану.
За матеріалами:
Espreso.tv
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.