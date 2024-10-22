Зеленський підписав закон про зміни до кримінального законодавства — Finance.ua

Зеленський підписав закон про зміни до кримінального законодавства Вчора 15:15 — Казна та Політика

Зеленський підписав закон про зміни до кримінального законодавства

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо внесення змін до кримінального законодавства у зв’язку з ратифікацією Римського статуту.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради

Цей закон спрямований на приведення положень Кримінального кодексу України у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду та забезпечення кримінально-правового переслідування за найбільш тяжкі міжнародні злочини.

Зазначимо, що 24 серпня Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Згодом 9 жовтня ВР ухвалила в цілому законопроєкт № 11 484 щодо внесення змін до кримінального законодавства у зв’язку з ратифікацією Римського статуту.

Зазначимо, що станом на листопад 2023 року Римський статут підписали 137 держав (Україна — 20 січня 2000 року), але ратифікували лише 124 держави. Україна стала 125-ю. Є держави, які не тільки не ратифікували статут, а й відкликали свій підпис під ним. Зокрема, це зробили США у 2002 році. Президент Джордж Буш-молодший заявив, що МКС суд загрожує американським військовим і порушує національний суверенітет.

У 2016 році володимир путін своїм указом заборонив ратифікацію Римського статуту в росії — після того, як офіс прокурора МКС почав попереднє розслідування ситуації в Україні після 2014 року.

Прихильники ратифікації Римського статуту в Україні наголошують, що це необхідно, аби повноцінно приєднатися до роботи Міжнародного кримінального суду. Крім того, ратифікація Римського статуту — одна з умов подальшої євроінтеграції України, адже всі члени ЄС є учасниками МКС.

Ті, хто виступає проти, зазначають, що статут несе ризики для українських військових, і пропонували дозволити його ратифікацію лише після завершення воєнного стану.

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