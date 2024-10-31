НБУ повідомив, чи вплине на зростання цін «тисяча Зеленського» — Finance.ua

НБУ повідомив, чи вплине на зростання цін «тисяча Зеленського» Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

НБУ повідомив, чи вплине на зростання цін «тисяча Зеленського»

Програма роздачі українцям 1 тисячі гривень навряд чи матиме небезпечний ефект на ціни в України.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube

«Наразі ми не бачимо остаточних параметрів цієї ініціативи. Ми знаємо, що над її реалізацією працює уряд. Остаточні ефекти будемо оцінювати, вже отримавши остаточне рішення», — сказав він.

Однак, за його словами, говорити, що ця програма матиме «якійсь відчутний, а головне небезпечний ефект, ми навряд чи можемо».

«Решту питань, я думаю, варто переадресувати в бік уряду», — сказав Пишний.

Голова НБУ планує витрати свою тисячу гривень на донат ЗСУ. «Якщо я її отримаю, вона піде на донат», — сказав він.

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