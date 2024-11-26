«Укрпошта» повідомила, коли виплатить «тисячу Зеленського» для 2 млн українців — Finance.ua

«Укрпошта» повідомила, коли виплатить «тисячу Зеленського» для 2 млн українців Сьогодні 09:15 — Фондовий ринок

«Укрпошта» виплатить по 1 тисячі гривень так званої «зимової підтримки» для 2 млн українців. Це стосується тих, хто отримує пенсії та соціальні виплати на пошті.

Про це повідомляє прес-служба « Укрпошти ».

«Перші виплати здійснюватимуться разом із пенсіями та соціальною допомогою на початку грудня», — йдеться в повідомленні.

Виплати здійснюватимуться через листонош, стаціонарні та пересувні відділення «Укрпошти».

За даними державної компанії, одноразову допомогу зможуть отримати близько 2 млн пенсіонерів та людей з інвалідністю I і II групи. Вони одержать 1000 гривень разом зі своїми пенсіями та соціальними виплатами.

Перелік громадян, які отримуватимуть допомогу через «Укрпошту», формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто буде включений до такого переліку, не зможуть подати заявку через застосунок Дія.

«Приймання заявок на отримання допомоги через „Укрпошту“ розпочнеться на початку грудня. Компанія надасть детальні інструкції, як це зробити, найближчим часом», — йдеться в повідомленні.

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