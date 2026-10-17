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Чи можуть військові отримати гроші замість невикористаної відпустки

Особисті фінанси
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Невикористана відпустка у війську: чи можна отримати за неї гроші
Невикористана відпустка у війську: чи можна отримати за неї гроші
Військовослужбовці, які продовжують службу, не можуть за власним бажанням відмовитися від щорічної основної відпустки та отримати замість неї грошову компенсацію. Натомість у разі звільнення з військової служби передбачено компенсацію за відповідні невикористані дні відпустки.
Про це повідомили у Сумському обласному ТЦК та СП.

Коли виплачують компенсацію за невикористану відпустку

Під час воєнного стану військові можуть отримати щорічну основну відпустку тривалістю до 30 календарних днів. Її надають у встановленому порядку з урахуванням умов проходження служби.
Чинне законодавство не передбачає виплати компенсації замість невикористаної щорічної основної відпустки військовослужбовцю, який залишається на службі.
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Водночас під час звільнення з військової служби виплачують грошову компенсацію за невикористані дні щорічної основної та передбачених законом додаткових відпусток.
Це передбачено статтею 10−1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
Тому перед звільненням варто уточнити в кадровому підрозділі кількість невикористаних днів, а у фінансовій службі — порядок розрахунку належної суми.
До цього Finance.ua зазначав, що військовослужбовці мають право на отримання відпустки за сімейними обставинами або з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Серед причин, які можуть бути підставою для такої відпустки:

  • одруження;
  • тяжкий стан здоров’я або смерть близького родича;
  • народження дитини;
  • необхідність догляду за близькою людиною;
  • пожежа, стихійне лихо чи інша надзвичайна ситуація в сім’ї;
  • інші сімейні обставини або поважні причини, передбачені законодавством.
За матеріалами:
Finance.ua
Військовослужбовець
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