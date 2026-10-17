Чи можуть військові отримати гроші замість невикористаної відпустки

Невикористана відпустка у війську: чи можна отримати за неї гроші

Військовослужбовці, які продовжують службу, не можуть за власним бажанням відмовитися від щорічної основної відпустки та отримати замість неї грошову компенсацію. Натомість у разі звільнення з військової служби передбачено компенсацію за відповідні невикористані дні відпустки.

Про це повідомили у Сумському обласному ТЦК та СП.

Коли виплачують компенсацію за невикористану відпустку

Під час воєнного стану військові можуть отримати щорічну основну відпустку тривалістю до 30 календарних днів. Її надають у встановленому порядку з урахуванням умов проходження служби.

Чинне законодавство не передбачає виплати компенсації замість невикористаної щорічної основної відпустки військовослужбовцю, який залишається на службі.

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Водночас під час звільнення з військової служби виплачують грошову компенсацію за невикористані дні щорічної основної та передбачених законом додаткових відпусток.

Це передбачено статтею 10−1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».

Тому перед звільненням варто уточнити в кадровому підрозділі кількість невикористаних днів, а у фінансовій службі — порядок розрахунку належної суми.

До цього Finance.ua зазначав , що військовослужбовці мають право на отримання відпустки за сімейними обставинами або з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.

Серед причин, які можуть бути підставою для такої відпустки: