Чи можуть військові отримати гроші замість невикористаної відпустки

Військовослужбовці, які продовжують службу, не можуть за власним бажанням відмовитися від щорічної основної відпустки та отримати замість неї грошову компенсацію. Натомість у разі звільнення з військової служби передбачено компенсацію за відповідні невикористані дні відпустки.
Про це повідомили у Сумському обласному ТЦК та СП.
Коли виплачують компенсацію за невикористану відпустку
Під час воєнного стану військові можуть отримати щорічну основну відпустку тривалістю до 30 календарних днів. Її надають у встановленому порядку з урахуванням умов проходження служби.
Чинне законодавство не передбачає виплати компенсації замість невикористаної щорічної основної відпустки військовослужбовцю, який залишається на службі.