Коли військовому можуть дати відпустку за сімейними обставинами
У яких випадках можна отримати відпустку за сімейними обставинами
Серед причин, які можуть бути підставою для такої відпустки:
- одруження;
- тяжкий стан здоров’я або смерть близького родича;
- народження дитини;
- необхідність догляду за близькою людиною;
- пожежа, стихійне лихо чи інша надзвичайна ситуація в сім’ї;
- інші сімейні обставини або поважні причини, передбачені законодавством.
Як військовому оформити відпустку за сімейними обставинами
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