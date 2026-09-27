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Коли військовому можуть дати відпустку за сімейними обставинами

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Як військовому оформити відпустку за сімейними обставинами
Як військовому оформити відпустку за сімейними обставинами
Військовослужбовці мають право на отримання відпустки за сімейними обставинами або з інших поважних причин зі збереженням грошового забезпечення.
Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

У яких випадках можна отримати відпустку за сімейними обставинами

Тривалість відпустки за сімейними обставинами може становити до 10 календарних днів.
Час на дорогу до місця відпустки та назад у цей період не зараховується, однак на поїздку в кожному напрямку передбачено не більш як дві доби.

Серед причин, які можуть бути підставою для такої відпустки:

  • одруження;
  • тяжкий стан здоров’я або смерть близького родича;
  • народження дитини;
  • необхідність догляду за близькою людиною;
  • пожежа, стихійне лихо чи інша надзвичайна ситуація в сім’ї;
  • інші сімейні обставини або поважні причини, передбачені законодавством.

Як військовому оформити відпустку за сімейними обставинами

Для цього потрібно подати рапорт на ім’я командира, вказавши причину звернення та бажані дати відпустки.
До рапорту варто додати документи, які підтверджують відповідні обставини. Це можуть бути медичні довідки, свідоцтва, акти або документи щодо надзвичайної ситуації.
Зазначається, що відпустка за сімейними обставинами не залежить від того, чи використав військовослужбовець основну щорічну відпустку.
Водночас рішення про її надання під час воєнного стану ухвалює командир військової частини з урахуванням законодавства та обставин служби.
Finance.ua вже писав, що для військового народження дитини є окремою підставою для отримання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. У 2026 році розмір такої допомоги становить місячне грошове забезпечення військовослужбовця.
За матеріалами:
Finance.ua
Військовослужбовець
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