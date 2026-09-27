Жінки становлять близько третини кандидатів в українському ІТ та мають майже такі самі шанси на найм, як чоловіки. Проте розробників все ж дещо частіше наймають чоловіків, а дизайнерів — жінок. Чоловіки-розробники з досвідом понад 10 років очікують у середньому на $800 більше, ніж жінки з аналогічним досвідом.

Про це свідчить дослідження Djinni.

Жінок в ІТ близько третини і ця частка не змінюється з 2023

Серед усіх кандидатів в пошуку на Djinni майже 33% жінок (ця частка майже не змінюється останні 3 роки, в попередніх двох дослідженнях вона була 32%).

Найбільша частка жінок, як і раніше, серед рекрутерів та ейчарів, до 90%. Найменше — серед девопсів (менше 8%) і розробників (11%).

Частка жінок в IT знижується з досвідом, Інфографіка: Djinni

Частка жінок зменшується із зростанням «технічності» категорії, але також і з досвідом.

Розробниць рівня junior (до 2 років досвіду) — 21%, але до senior рівня (5+ років досвіду) їх частка зменшується до 9%, а серед кандидатів з довідом більше 10 років таких лише 4%.

Тестувальниць — значно більше, але їх частка теж знижується зі зростанням досвіду, з 49% джунів до 31% сеньйорів і 24% топів.

Найменше ця закономірність торкається категорії HR i Recruiting, а також Marketing and Sales. В останній частка жінок тримається близько половини на всіх рівнях досвіду.

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Порівняно з минулим дослідженням в лютому 2025, частка жінок серед кандидатів в пошуку майже не змінилась.

Частка жінок-джунів зросла незначно, з 42 до 43%, мідлів — з 34 до 36%. Але це сталося за рахунок саме технічних спеціальностей: рекрутерок та тестувальниць, навпаки, стало на кілька відсотків менше.

Чоловіків із понад 10 роками досвіду вдвічі більше

Структура досвіду серед жінок і чоловіків відчутно відрізняється і особливо це помітно у технічних категоріях.

Серед жінок 22% кандидатів — джуніори, тоді як серед чоловіків таких 13%.

Найбільша різниця спостерігається серед фахівців із понад 10 роками досвіду. Вони становлять 18% кандидатів-чоловіків і 9% кандидаток.

Серед кандидатів чоловіків досвід 10+років мають 17%, серед жінок — лише 9%, Інфографіка: Djinni

Чоловіки-розробники очікують вищі зарплати

Найбільший розрив у зарплатних очікуваннях спостерігається серед досвідчених розробників.

На рівні senior чоловіки-розробники в середньому очікують на $500 більше, ніж жінки. Торік різниця становила $300.

Серед розробників із понад 10 роками досвіду розрив ще більший — $800, або близько 20%. Рік тому він становив лише $100.

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Дослідники також виявили, що після врахування англійської мови, досвіду, професійної категорії та локації між зарплатними очікуваннями чоловіків і жінок залишається статистично значущий розрив приблизно 9% на користь чоловіків.

Тобто за однакових рівних показників, чоловіки очікуватимуть (і, ймовірно, отримуватимуть) вищу зарплату.

Розрив в очікуваннях більший за кордоном

Загальна частка жінок серед кандидатів в Україні та за кордоном майже однакова — 33,1% проти 32,1% відповідно.

Водночас за кордоном різниця в зарплатних очікуваннях чоловіків і жінок більша.

Наприклад, senior-розробниці за кордоном у середньому очікують $3500, тоді як чоловіки — $4000. В Україні показники становлять $3300 та $3500 відповідно.

Частка найнятих жінок зростає, але нерівномірно

У 2025 році частка жінок серед усіх наймів коливалася в межах 29−31%. У 2026 році вона зросла: у першому кварталі становила 35%, у другому — 32%, а в третьому — 34%.

Водночас у технічних професіях частка жінок зменшується зі зростанням досвіду. За період 2024−2026 років серед junior-фахівців жінки становили 35% найнятих, серед middle — 27,5%, а серед senior — 13,5%.

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З іншого боку, частка жінок-сеньйорів та мідлів у технічних наймах помітно зростала у 2026-му.

У нетехнічних категоріях (маркетинг, рекрутмент, а також нетехнічний С-level) частка жінок вища на кожному рівні досвіду, але спад з досвідом теж є: 58,2% серед джунів проти 49,6% серед сеньйорів (за весь період).

Відмінності в зарплатах

Оскільки наймів значно менше, ніж кандидатів у пошуку, визначити статистично значущі відмінності в зарплатах складніше. Вони простежуються переважно у категоріях із найбільшою кількістю найнятих фахівців.

Наприклад, серед senior-розробників медіанна зарплата жінок становить $3700, тоді як чоловіків — $4000. У QA на цьому ж рівні показники становлять $2500 проти $2700 відповідно.

Статистично значуща різниця також зафіксована серед найнятих DevOps-фахівців із досвідом до двох років: медіанна зарплата чоловіків становить $700, а жінок — $500.

Водночас дослідники припускають, що в цій групі жінки можуть мати дещо менший досвід.

‍Розробницям і аналітикиням-початківцям важче знайти роботу, ніж чоловікам

У більшості категорій і досвідів частка жінок серед найнятих кандидатів приблизно така ж як і серед кандидатів онлайн.

Сумарно по всіх категоріях: 32.7% жінок серед онлайн-кандидатів vs 33.7% серед найнятих, тобто на агрегованому рівні різниці по суті немає, жінок наймають навіть трохи частіше за їхню частку в пулі кандидатів.

Водночас у деяких професіях різниця все ж помітна. Зокрема, жінок-розробниць, особливо на початку кар’єри, наймають дещо рідше, ніж вони представлені серед кандидатів.

Така сама тенденція спостерігається серед початківців в аналітиці та Data Related.

Дизайнеркам-мідлам легше знайти роботу, а аналітикам-початківцям — важче, ніж чоловікам, Інфографіка: Djinni