Жінки становлять близько третини кандидатів в українському ІТ та мають майже такі самі шанси на найм, як чоловіки. Проте розробників все ж дещо частіше наймають чоловіків, а дизайнерів — жінок. Чоловіки-розробники з досвідом понад 10 років очікують у середньому на $800 більше, ніж жінки з аналогічним досвідом.
Дослідники також виявили, що після врахування англійської мови, досвіду, професійної категорії та локації між зарплатними очікуваннями чоловіків і жінок залишається статистично значущий розрив приблизно 9% на користь чоловіків.
Тобто за однакових рівних показників, чоловіки очікуватимуть (і, ймовірно, отримуватимуть) вищу зарплату.
Розрив в очікуваннях більший за кордоном
Загальна частка жінок серед кандидатів в Україні та за кордоном майже однакова — 33,1% проти 32,1% відповідно.
Водночас за кордоном різниця в зарплатних очікуваннях чоловіків і жінок більша.
Наприклад, senior-розробниці за кордоном у середньому очікують $3500, тоді як чоловіки — $4000. В Україні показники становлять $3300 та $3500 відповідно.
Частка найнятих жінок зростає, але нерівномірно
У 2025 році частка жінок серед усіх наймів коливалася в межах 29−31%. У 2026 році вона зросла: у першому кварталі становила 35%, у другому — 32%, а в третьому — 34%.
Водночас у технічних професіях частка жінок зменшується зі зростанням досвіду. За період 2024−2026 років серед junior-фахівців жінки становили 35% найнятих, серед middle — 27,5%, а серед senior — 13,5%.
З іншого боку, частка жінок-сеньйорів та мідлів у технічних наймах помітно зростала у 2026-му.
У нетехнічних категоріях (маркетинг, рекрутмент, а також нетехнічний С-level) частка жінок вища на кожному рівні досвіду, але спад з досвідом теж є: 58,2% серед джунів проти 49,6% серед сеньйорів (за весь період).
Відмінності в зарплатах
Оскільки наймів значно менше, ніж кандидатів у пошуку, визначити статистично значущі відмінності в зарплатах складніше. Вони простежуються переважно у категоріях із найбільшою кількістю найнятих фахівців.
Наприклад, серед senior-розробників медіанна зарплата жінок становить $3700, тоді як чоловіків — $4000. У QA на цьому ж рівні показники становлять $2500 проти $2700 відповідно.
Статистично значуща різниця також зафіксована серед найнятих DevOps-фахівців із досвідом до двох років: медіанна зарплата чоловіків становить $700, а жінок — $500.
Водночас дослідники припускають, що в цій групі жінки можуть мати дещо менший досвід.
Розробницям і аналітикиням-початківцям важче знайти роботу, ніж чоловікам
У більшості категорій і досвідів частка жінок серед найнятих кандидатів приблизно така ж як і серед кандидатів онлайн.
Сумарно по всіх категоріях: 32.7% жінок серед онлайн-кандидатів vs 33.7% серед найнятих, тобто на агрегованому рівні різниці по суті немає, жінок наймають навіть трохи частіше за їхню частку в пулі кандидатів.
Водночас у деяких професіях різниця все ж помітна. Зокрема, жінок-розробниць, особливо на початку кар’єри, наймають дещо рідше, ніж вони представлені серед кандидатів.
Така сама тенденція спостерігається серед початківців в аналітиці та Data Related.
Водночас для middle-дизайнерок ситуація протилежна: їхні шанси на найм вищі, ніж у чоловіків із такого ж рівня досвіду. Цю тенденцію Djinni фіксував і в попередньому дослідженні.