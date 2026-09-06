На які ІТ-професії стрімко зросте попит протягом наступних десяти років Сьогодні 07:21

Айтівець працює за компʼютером, Фото: magnific

Бюро статистики праці США (BLS) опублікувало новий прогноз розвитку ринку праці на 2025−2035 роки. Згідно з дослідженням, найбільший сплеск попиту очікується на фахівців у сфері високих технологій, зеленої енергетики та охорони здоров’я.

Про це повідомляє Business Insider.

Топ-3 найперспективніших ІТ-спеціальностей на 2025−2035 роки:

Data Scientists: очікується зростання на 34,6% (з 275 600 до 371 000 робочих місць у США). Стрімкий попит зумовлений потребою бізнесу ефективно обробляти та аналізувати гігантські масиви інформації.

очікується зростання на 34,6% (з 275 600 до 371 000 робочих місць у США). Стрімкий попит зумовлений потребою бізнесу ефективно обробляти та аналізувати гігантські масиви інформації. Computer and Information Research Scientists (вчені-дослідники в галузі обчислювальної техніки та інформаційних технологій): зростання на 21,8% (з 38 600 до 47 000 у США). Ключовий фактор зростання — масштабна розробка та впровадження інструментів штучного інтелекту.

зростання на 21,8% (з 38 600 до 47 000 у США). Ключовий фактор зростання — масштабна розробка та впровадження інструментів штучного інтелекту. Information Security Analysts (аналітики з кібербезпеки): зростання на 21,0% (з 192 900 до 233 400 у США). Захист даних стає критичним пріоритетом для компаній по всьому світу.

Найшвидше серед не-ІТ спеціальностей зростатиме попит на практикуючих медсестер — на 41,0%.

Другу сходинку за темпами зростання посідають монтажники сонячних батарей із показником +36,5%.

За ними йдуть техніки з обслуговування вітротурбін, попит на яких збільшиться на 29,5%.

Найшвидше серед усіх спеціальностей зростатиме попит на практикуючих медсестер (+41%), адже в багатьох регіонах їм надають повноваження, які раніше виконували лише лікарі.

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Також у ТОП-5 увійшли фахівці з відновлювальної енергетики завдяки здешевленню технологій сонячних та вітрових систем.

Загалом ринок демонструє чіткий вектор розвитку: технології, турбота про здоров’я та чиста енергетика.

Стрімке зростання очікується і в медичній сфері: керівники медичних послуг (24,2%), асистенти фізіотерапевтів (23,0%), психіатричні техніки (22,3%), асистенти ерготерапевтів (21,5%), офтальмологічні техніки (21,4%) та фельдшери та асистенти лікарів (21,1%).

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