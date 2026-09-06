На які ІТ-професії стрімко зросте попит протягом наступних десяти років
- Data Scientists: очікується зростання на 34,6% (з 275 600 до 371 000 робочих місць у США). Стрімкий попит зумовлений потребою бізнесу ефективно обробляти та аналізувати гігантські масиви інформації.
- Computer and Information Research Scientists (вчені-дослідники в галузі обчислювальної техніки та інформаційних технологій): зростання на 21,8% (з 38 600 до 47 000 у США). Ключовий фактор зростання — масштабна розробка та впровадження інструментів штучного інтелекту.
- Information Security Analysts (аналітики з кібербезпеки): зростання на 21,0% (з 192 900 до 233 400 у США). Захист даних стає критичним пріоритетом для компаній по всьому світу.
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