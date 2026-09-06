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На які ІТ-професії стрімко зросте попит протягом наступних десяти років

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Айтівець працює за компʼютером
Айтівець працює за компʼютером, Фото: magnific
Бюро статистики праці США (BLS) опублікувало новий прогноз розвитку ринку праці на 2025−2035 роки. Згідно з дослідженням, найбільший сплеск попиту очікується на фахівців у сфері високих технологій, зеленої енергетики та охорони здоров’я.
Про це повідомляє Business Insider.
Топ-3 найперспективніших ІТ-спеціальностей на 2025−2035 роки:
  • Data Scientists: очікується зростання на 34,6% (з 275 600 до 371 000 робочих місць у США). Стрімкий попит зумовлений потребою бізнесу ефективно обробляти та аналізувати гігантські масиви інформації.
  • Computer and Information Research Scientists (вчені-дослідники в галузі обчислювальної техніки та інформаційних технологій): зростання на 21,8% (з 38 600 до 47 000 у США). Ключовий фактор зростання — масштабна розробка та впровадження інструментів штучного інтелекту.
  • Information Security Analysts (аналітики з кібербезпеки): зростання на 21,0% (з 192 900 до 233 400 у США). Захист даних стає критичним пріоритетом для компаній по всьому світу.
Найшвидше серед не-ІТ спеціальностей зростатиме попит на практикуючих медсестер — на 41,0%.
Другу сходинку за темпами зростання посідають монтажники сонячних батарей із показником +36,5%.
За ними йдуть техніки з обслуговування вітротурбін, попит на яких збільшиться на 29,5%.
Найшвидше серед усіх спеціальностей зростатиме попит на практикуючих медсестер (+41%), адже в багатьох регіонах їм надають повноваження, які раніше виконували лише лікарі.
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Також у ТОП-5 увійшли фахівці з відновлювальної енергетики завдяки здешевленню технологій сонячних та вітрових систем.
Загалом ринок демонструє чіткий вектор розвитку: технології, турбота про здоров’я та чиста енергетика.
Стрімке зростання очікується і в медичній сфері: керівники медичних послуг (24,2%), асистенти фізіотерапевтів (23,0%), психіатричні техніки (22,3%), асистенти ерготерапевтів (21,5%), офтальмологічні техніки (21,4%) та фельдшери та асистенти лікарів (21,1%).
За матеріалами:
dev.ua
IT
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