Конкурент MacBook Neo: Dell випускає новий бюджетний ноутбук (фото) 06.09.2026, 02:13 — Технології&Авто

Бюджетний ноутбук Dell 14S

Dell анонсувала ще один бюджетний 14″ ноутбук Dell 14S з процесорами Intel Wildcat Lake, який конкуруватиме з MacBook Neo від Apple.

Про це пише VideoCardz.

Dell 14S пропонуватиме на вибір 6-ядерні процесори Intel Core 5 320 або Core 7 350 з інтегрованою графікою Intel Graphics. Ці процесори поєднують два високопродуктивні ядра з чотирма енергоефективними.

Високопродуктивні ядра Core 5 320 розганяються до 4,6 ГГц, а максимальна частота енергоефективних ядер сягає 3,4 ГГц. Водночас частота продуктивних ядер Core 7 350 досягає 4,6 ГГц, а енергоефективних — 3,6 ГГц.

Бюджетний 14″ ноутбук Dell 14S

Обидва процесори мають 6 МБ кешу Intel Smart Cache та пропонують потужність 15 Вт, та досягають максимальної потужності в режимі Turbo Boost 35 Вт.

Пропонуються комплектації з одним модулем оперативної пам’яті 8 ГБ або 16 ГБ LPDDR5X-7647, яку неможливо збільшити. Варіанти SSD передбачають 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ пам’яті.

Dell також пропонує 2 варіанти дисплея. Базова конфігурація передбачає панель з роздільною здатністю 1920×1200 й частотою 60 Гц та яскравістю 300 ніт.

Dell пропонує 2 варіанти дисплея

Кращий дисплей з роздільною здатністю 2880×1800 має більшу частоту 120 Гц та яскравість до 450 ніт. Панелі не підтримують сенсорний інтерфейс. Ноутбук 14S також має більше фізичних роз’ємів за інший бюджетний аналог від Dell XPS 13.

Це включає 2 порти USB Type-C зі швидкістю 10 Гбіт/сек, підтримку DisplayPort та Power Delivery, HDMI 1.4 та 3,5-мм аудіороз’єм. Доступні також Wi-Fi 6 та Wi-Fi 6E залежно від конфігурації.

Dell 14S пропонує батарею на 61,2 Вт·год. Виробник заявляє про 23 години безперервного перегляду відео з Netflix.

Зазначається, що батарея отримала нову конструкцію елементів, призначену для зниження тепловиділення та сповільнення деградації. Ноутбук має алюмінієвий корпус та важить близько 1,15 кг.

Наразі Dell поки не оголосила ціну на 14S, однак в компанії заявляють, що він буде навіть дешевшим за XPS 13, офіційна рекомендована ціна на який складає $699. Реліз та початок продажів планується протягом цієї осені

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