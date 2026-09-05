У МВС нагадали, які послуги водії можуть отримати онлайн Сьогодні 18:22 — Технології&Авто

Які послуги скрвісних центрів МВС доступні онлайн, Фото: magnific

Водіям не обов’язково їхати до сервісного центру МВС, адже більшість послуг можна оформити дистанційно через Кабінет водія або застосунок «Дія». Фахівці закликають користуватися онлайн-сервісами, особливо в умовах повітряних тривог та безпекових ризиків.

Про це повідомили у Головному сервісному центрі МВС.

Які послуги скрвісних центрів МВС доступні онлайн

Через цифрові сервіси водії можуть обміняти або відновити посвідчення водія, зокрема у разі його втрати, пошкодження чи зміни персональних даних. Готове посвідчення можна отримати поштою.

Онлайн також можна відновити або замінити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, якщо його було втрачено, пошкоджено або змінився номерний знак.

Купівлю та продаж транспортного засобу між фізичними особами також можна оформити дистанційно.

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Власник має можливість дистанційно призначити чи скасувати належного користувача авто. У такому разі штрафи за порушення ПДР, зафіксовані автоматично, надходитимуть безпосередньо водієві, який перебував за кермом, а не власнику авто.

Також через онлайн-сервіси можна забронювати номерний знак або замовити індивідуальні номерні знаки.

Фахівці нагадують, для авторизації та підписання документів онлайн необхідно мати електронний цифровий підпис або активований Дія.Підпис. Це допоможе підтвердити особу та підписати необхідні документи в електронному вигляді.

Окрім того, на сайті Головного сервісного центру МВС можна дистанційно перевірити документи (посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію ТЗ, протокол обов’язкового технічного контролю), а також за потреби подати електронне звернення

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