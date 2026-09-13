Пошук роботи в ІТ: як вік впливає на працевлаштування Сьогодні 08:24 Після 40+ років роботу в ІТ шукати складніше, Фото: magnific

З віком айтівцям стає складніше знаходити роботу. Окрім того, старші фахівці частіше стикаються з дискримінацією під час пошуку роботи. Натомість з віком зарплати айтівців зростають — якщо до 24 років медіана становить $1500, то у віці 45+ — $3500.

Про це свідчить дослідження Dou.

Скільки часу займає пошук роботи в IT

Що молодший айтівець — то швидше він знаходить нове місце. Серед опитуваних, які загалом шукали нову роботу, середня тривалість пошуку становила 16 тижнів, а медіанна — 11 тижнів.

Що старші респонденти, то довше в середньому триває пошук: від 12 тижнів серед людей до 24 років до 23 тижнів серед людей 45+.

Різниця особливо помітна серед тих, хто ще не знайшов роботу:

у наймолодшій групі вони шукають її в середньому 12 тижнів;

у групі 25−29 років — 17 тижнів;

серед 45+ — уже 27 тижнів.

Серед тих, хто вже знайшов роботу, вікова різниця менша: середній пошук триває від 11 тижнів у наймолодших до 15−16 тижнів у групі 40+.

Тобто старші люди не лише довше шукають роботу в середньому, а й частіше залишаються в пошуку надовго. Найбільший розрив — саме серед тих, хто ще перебуває в пошуку роботи.

Найбільше дискримінують «надто кваліфікованих»

Серед тих, хто шукав роботу протягом останнього року, 37% стикалися з упередженим ставленням або дискримінацією під час пошуку (загалом, а не лише через вік). Водночас 45% такого досвіду не мали, ще 18% не змогли однозначно відповісти.

Що старші респонденти, то частіше вони стикаються з дискримінацією: серед айтівців до 24 років із нею стикалися 26%, а серед 45+ — уже 59%.

Після 30 років показник швидко зростає:

35% у групі 30−34 років;

43% серед 35−39-річних;

50% серед 40−44-річних.

Відповідно, з віком зменшується і частка тих, хто не стикався з дискримінацією. Серед наймолодших таких 55%, тоді як серед респондентів 45+ — лише 23%.

Дискримінація під час пошуку роботи за останній рік, Інфографіка: Dou

Найчастіше айтівців дискримінують через те, що вважають їх overqualified (надто кваліфікованими). Таку причину назвали 39% респондентів.

Старші кандидати частіше зазнавали дискримінації, бо їх вважали занадто кваліфікованими. У вікових групах 40−44 і 45+ їхня частка становить 47% і 44%, тоді як у категорії до 24 років — 18%.

Зокрема, у вікових групах

Ще 35% загалом пов’язали дискримінацію з тим, що живуть в Україні. Їхня частка найбільша у вікових групах 30−34 роки та 35−39 років.

Дискримінація за віком також стає однією з найпоширеніших причин упередженого ставлення до кандидатів. Якщо серед респондентів до 24 років на неї вказують 30%, то серед людей 45+ — уже 64%.

Натомість найменше про дискримінацію за віком говорять айтівці в групах 25−29 років та 30−34 роки (12% та 9% відповідно).

Тривала перерва в роботі теж може впливати на ставлення роботодавців, але зустрічається рідше. Загалом про неї згадали 16% респондентів; найчастіше — люди 25−29 років.

Інші причини: проживання за кордоном, гендер, національність, раса чи мова, проживання у прифронтовому регіоні, наявність дітей, вагітність або декрет, досвід служби у війську — згадуються значно рідше й не мають такої вираженої вікової залежності.

Причини дискримінації, Інфографіка: Dou

Серед старших айтівців, які шукали роботу, лише третина її знаходить

Молодші айтівці частіше перебували у фазі активного пошуку роботи і частіше її знаходили. Наприклад серед людей до 24 років 72% шукали роботу, з них знайшли — 66%.

З кожною наступною віковою групою частка успішно працевлаштованих знижується — у групі 45+ років вона становить 34%.

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Відповідно, із віком зростає частка тих, хто шукає роботу, але поки не може її знайти. Серед людей до 24 років таких 25%, тоді як серед респондентів 45+ — уже 32%.

Ще помітніша різниця — у ставленні до самого пошуку. Серед наймолодших лише 7% не шукали нову роботу і не думали про це. У групі 45+ таких уже 22%.

Так само з віком збільшується частка тих, хто не шукає роботу активно, але готовий розглянути цікаву пропозицію: від 14% серед людей до 24 років до 21% серед

Як айтівці шукають роботу залежно від віку, Інфографіка: Dou

Після 35 років зарплати в ІТ майже не ростуть

Хоча старші кандидати довше і складніше шукають роботу та частіше зазнають дискримінації, їхні медіанні зарплати вищі. У віковій групі до 24 років медіана становить $1500, тоді як 40−44 роки мають найвищу медіану — $3550.

Аналітики зазначають, що після 35 років показник майже не змінюється і тримається в межах $3500-$3550, зокрема й серед фахівців 45+.

Водночас у тих, хто змінив роботу упродовж року, зарплати загалом нижчі, ніж на ринку в цілому: їхня медіана становить $2319 (загальна медіанна зарплата на ринку — $2900).

У більшості вікових груп після зміни роботи айтівці отримують менше, ніж загалом заробляють їхні ровесники.

Наприклад, айтівці віком 35−39 років, які працюють у компанії менше року, отримують $3000, тоді як загальна медіана для цієї вікової групи — $3500. Виняток — респонденти 45+. У них медіана після зміни роботи становить $3600, тоді як загальна $3500.

Скільки заробляють айтівці залежно від віку, Інфографіка: Dou

Серед розробників найвищі зарплати мають спеціалісти віком 30−34 роки — $4400.

Найшвидше зарплата зростає на початку кар’єри — від $2000 у фахівців до 24 років до $4400 у групі 30−34 років.