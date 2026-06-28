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Більшість українських айтівців незадоволені своєю зарплатою — дослідження

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57% айтівців в Україні вважають, що їм недоплачують
57% айтівців в Україні вважають, що їм недоплачують, Фото: magnific
57% айтівців в Україні незадоволені зарплатою — вважають, що їм трохи або суттєво недоплачують.
Про це свідчить дослідження Dou.

Хто в ТОП серед незадоволених

Найбільше незадоволених — серед фахівців з офіс-менеджменту: 75% вважають, що їм недоплачують.
Також частіше за інших незадоволені зарплатою Artists/Animators (65%), проджект-менеджери (63%) і QA-фахівці (61%).
Найчастіше задоволені зарплатою, тобто вважають, що оплата відповідає їхній кваліфікації або що їм платять більше, ніж у середньому на ринку, — аналітики, фахівці з AI / ML / DS / Data Engineering, Product-менеджери, Legal-фахівці та спеціалісти з DefTech (інженери БПЛА тощо).
Серед розробників 56,5% незадоволені зарплатою — майже стільки ж, як і у вибірці загалом (57%).
Серед розробників найчастіше вважають, що їм недоплачують, Full Stack і Front-end фахівці. Найбільш задоволені зарплатою розробники в Systems & Infrastructure.
Частка розробників, які вважають, що їм недоплачують
Частка розробників, які вважають, що їм недоплачують, Інфографіка: Dou
Серед QA найбільш задоволені зарплатою фахівці SDET.
Частка тестувальників, які вважають, що їм недоплачують
Частка тестувальників, які вважають, що їм недоплачують, Інфографіка: Dou
До цього Finance.ua зазначав, що у 2025 році медіанна зарплата в IT була $2900: половина спеціалістів отримували вищу компенсацію, а половина — нижчу. Середня зарплата була дещо вищою — $3373 — через групу високооплачуваних фахівців.
Приблизно однакова частка айтівців мала найнижчі та найвищі доходи: 10,9% заробляли до $1000 та 10,7% отримували $6000 та більше.
За матеріалами:
Dou
ITРоботаЗарплата
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