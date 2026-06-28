Більшість українських айтівців незадоволені своєю зарплатою — дослідження
57% айтівців в Україні незадоволені зарплатою — вважають, що їм трохи або суттєво недоплачують.
Про це свідчить дослідження Dou.
Хто в ТОП серед незадоволених
Найбільше незадоволених — серед фахівців з офіс-менеджменту: 75% вважають, що їм недоплачують.
Також частіше за інших незадоволені зарплатою Artists/Animators (65%), проджект-менеджери (63%) і QA-фахівці (61%).
Найчастіше задоволені зарплатою, тобто вважають, що оплата відповідає їхній кваліфікації або що їм платять більше, ніж у середньому на ринку, — аналітики, фахівці з AI / ML / DS / Data Engineering, Product-менеджери, Legal-фахівці та спеціалісти з DefTech (інженери БПЛА тощо).
Серед розробників 56,5% незадоволені зарплатою — майже стільки ж, як і у вибірці загалом (57%).
Серед розробників найчастіше вважають, що їм недоплачують, Full Stack і Front-end фахівці. Найбільш задоволені зарплатою розробники в Systems & Infrastructure.
Серед QA найбільш задоволені зарплатою фахівці SDET.
До цього Finance.ua зазначав, що у 2025 році медіанна зарплата в IT була $2900: половина спеціалістів отримували вищу компенсацію, а половина — нижчу. Середня зарплата була дещо вищою — $3373 — через групу високооплачуваних фахівців.
Приблизно однакова частка айтівців мала найнижчі та найвищі доходи: 10,9% заробляли до $1000 та 10,7% отримували $6000 та більше.
Поділитися новиною
Також за темою
1 млн українців подали заявки на кошти програми «Скринінг здоров’я 40+»
Що відомо про найбільшу та найменшу банкноти у світі
Nissan зупиняє розробку електричного Qashqai
Складаний iPhone може втратити майже $1300 вартості за перший рік — дослідження
Між Сіднеєм і Лондоном запустять найдовший безпосадковий авіарейс у світі
Porsche до липня узгодить новий пакет скорочення витрат