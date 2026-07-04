Як покупцям прийняти квартиру після забудовника у 2026 році Сьогодні 21:11 — Нерухомість

Ключ від нової квартири, Фото: magnific

Отримання ключів від нової квартири — це початок складного юридичного марафону, особливо для тих, хто купував не квадратні метри, а право вимоги до забудовника. Для більшості українців купівля квартири в новобудові відбувається не через прямий договір купівлі-продажу нерухомості, а через складні інвестиційні механізми такі як фонди фінансування будівництва, купівля майнових прав або договори купівлі-продажу права вимоги. Юридично покупець купує право очікування на об’єкт у майбутньому.

Колеги із «Судово-юридичної газети» розповідають , як правильно зайти в пусту квартиру, зафіксувати недоліки та перетворити договір про інвестування на реальний витяг з реєстру прав власності.

Правонаступництво

При використанні договору купівлі-продажу права вимоги або заміни сторони в інвестиційному договорі, важливим є належне повідомлення забудовника.

Відповідно до ст. 512−519 ЦКУ, відбувається відступлення права вимоги. Більшість інвестиційних договорів містять заборону на відступлення прав без письмової згоди забудовника. Якщо такої згоди немає, забудовник може законно відмовитися видавати вам документи для реєстрації власності.

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Найбезпечнішим є тристоронній договір (забудовник — старий інвестор — новий інвестор), де девелопер підтверджує статус покупця як нового легітимного претендента на квартиру.

Важливо: Обов’язково отримайте від забудовника довідку про повну оплату вартості об’єкта за первісним договором, щоб уникнути боргів попереднього власника.

Фізичне прийняття

Огляд об’єкта не варто здійснювати лише з паспортом. Рекомендується мати при собі:

інвестиційний (або попередній договір купівлі-продажу майнових прав);

додатки зі специфікацією оздоблення (перелік обов’язкових робіт і матеріалів);

план квартири з технічними характеристиками;

рулетку, рівень або лазерний далекомір, тестер напруги (за можливості).

Це дозволяє співвіднести фактичний стан об’єкта з договірними зобов’язаннями забудовника.

Приймання квартири є фактичним підтвердженням належного виконання зобов’язання стороною забудовника відповідно до загальних принципів Цивільного кодексу України щодо належного виконання договорів.

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Під час огляду слід фіксувати: наявність тріщин, відхилення стін або підлоги від вертикалі/горизонталі, якість стяжки, герметичність вікон та дверних конструкцій, роботу фурнітури, відсутність перекосів.

Обов’язково потрібно перевірити інженерні мережі, а саме стояки водопостачання та каналізації на відсутність протікань, електрощиток на наявність автоматів та підключення ліній, вентиляційні канали на наявність тяги. А також цілісність пломб на лічильниках, наявність паспортів лічильників, первинні показники.

Фіксація недоліків

Усі виявлені невідповідності мають бути зафіксовані письмово у дефектному акті або акті зауважень.

Критично важливо описувати недолік максимально конкретно, уникаючи розмитих формулювань про погані вікна, а акцентувати на проблемі, наприклад «…пошкоджено ущільнювач у правому вікні кімнати…».

При підписанні дефектного акта та огляді житла в новобудові важливо чітко дотримуватися алгоритму фіксації недоліків.

Аби змусити забудовника виправити брак власним коштом, інвестор має право:

Проводити детальну фото- та відеофіксацію всіх виявлених дефектів (тріщин, кривизни стін, проблем із вентиляцією чи вікнами) для формування доказової бази;

Вимагати особистого підпису уповноваженого представника забудовника на акті огляду, що юридично підтверджує визнання будівельною компанією наявних дефектів;

Залишати за собою право повторного огляду приміщення після офіційного повідомлення від забудовника про повне усунення зафіксованих недоліків.

Важливо: якщо виявлені недоліки — не слід підписуватие основний акт приймання-передачі з формулюванням «претензій не маю». Покупець має право скласти претензію/дефектний акт з вимогою усунення браку в конкретний строк (на підставі ст. 610−622 ЦКУ). Забудовник зобов’язаний безоплатно усунути недоліки або компенсувати витрати на їх виправлення.

Оформлення права власності: від паперів до реєстру

Кінцевою метою процедури є внесення запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДРРП). Саме з моменту державної реєстрації виникає повноцінне право власності на об’єкт нерухомості.

Для проведення реєстраційної дії необхідно підготувати базовий пакет документів:

Інвестиційний договір та всі договори відступлення права вимоги (за наявності) — для підтвердження безперервності правового ланцюга від первісного інвестора до набувача;

Акт приймання-передачі квартири, підписаний сторонами, як правило, після усунення виявлених недоліків або з відповідними застереженнями;

Документ, що підтверджує право набуття у власність, зокрема довідка від забудовника або первинного замовника будівництва — застосовується переважно для об’єктів, які реалізовувались за попередніми моделями інвестування;

Технічний паспорт на об’єкт нерухомості, виготовлений суб’єктом господарювання, що має відповідну акредитацію, а саме БТІ або сертифікований виконавець;

Документ про введення об’єкта в експлуатацію та підтвердження присвоєння поштової адреси.

За потреби можуть додатково вимагатися ідентифікаційні документи набувача та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Подання документів до державного реєстратора або нотаріуса

Державна реєстрація права власності здійснюється через державного реєстратора, ЦНАП або виконавчі органи місцевого самоврядування, або через нотаріуса, який виконує функції державного реєстратора.

Строк розгляду заяви зазвичай становить до 5 робочих днів, однак може змінюватися залежно від підстав реєстрації та завантаженості реєстратора.

За результатом розгляду заявник отримує витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який підтверджує виникнення права власності та є основним правовстановлюючим документом у сучасній системі реєстрації.

Важливо: підписання акта приймання-передачі та державна реєстрація права власності є різними юридичними етапами: перший фіксує фактичну передачу об’єкта, другий — породжує право власності як речове право.

Комунальний старт

Після фактичного отримання ключів від квартири покупець набуває статусу споживача житлово-комунальних послуг. Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», споживач зобов’язаний укласти договори з виконавцями комунальних послуг або обрати модель договірних відносин, визначену для будинку.

На цьому етапі необхідно укласти договір про надання послуг з управління багатоквартирним будинком з управителем, керуючою компанією або ОСББ.

Важливий практичний аспект — момент виникнення обов’язку з оплати послуг з управління будинком. Відповідно до законодавчої логіки, оплата має бути прив’язана до фактичного надання послуг, однак на практиці забудовники або первинні управителі часто встановлюють початок нарахувань з моменту введення будинку в експлуатацію.

У такому випадку доцільно перевірити умови договору щодо дати початку нарахувань, вимагати обґрунтування витрат за період до фактичного заселення, зафіксувати момент фактичної передачі будинку в управління.

Відкриття особових рахунків на енергоносії

Процес підключення електроенергії зазвичай складається з двох етапів, а саме з укладення договору з оператором системи розподілу (ОСР) та укладення договору з постачальником електроенергії.

Після оформлення індивідуального договору споживач переходить на тариф для побутових споживачів, що є суттєво нижчим за так будівельний тариф, який застосовується до об’єкта до моменту індивідуалізації обліку.

Водопостачання та теплопостачання, для кожного виду послуг потребує заяви про укладення індивідуальних договорів із відповідними виконавцями послуг, акту опломбування лічильників та фіксації початкових показників приладів обліку.

Важливо: фіксація показників потрібна для уникнення нарахувань за так звані будівельні втрати або споживання, що могло відбутися до моменту передачі квартири кінцевому власнику.

Коли щось пішло не так: аналіз судової практики

У практиці нерідко виникають ситуації, коли після введення будинку в експлуатацію забудовник або пов’язана з ним керуюча структура відмовляється видавати акт приймання-передачі, довідки або інші документи, необхідні для державної реєстрації права власності.

Причини таких відмов можуть бути різними: внутрішні корпоративні конфлікти, спори з генпідрядником або неврегульовані взаємовідносини з іншими інвесторами.

У правозастосовній практиці сформовано підхід, згідно з яким за певних умов майнові права інвестора можуть бути захищені безпосередньо в судовому порядку.

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Так, у правових висновках Великої Палати Верховного Суду у справі № 344/16879/15-ц зазначено, що за умови повної оплати вартості об’єкта за договором щодо майнових прав та за умови введення об’єкта будівництва в експлуатацію, майнове право інвестора фактично набуває ознак завершеного речового інтересу, який може бути трансформований у право власності.

У випадку, якщо забудовник або інша уповноважена особа ухиляється від видачі документів, необхідних для державної реєстрації, ефективним способом судового захисту є позов про визнання права власності на підставі статті 392 Цивільного кодексу України.

Таке судове рішення:

замінює собою відсутні правовстановлюючі документи;

є самостійною та достатньою підставою для державної реєстрації права власності в ДРРП;

не потребує додаткової участі забудовника у процедурі реєстрації.

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