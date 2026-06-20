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Які квартири у старих будинках краще не купувати

Нерухомість
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На що звернути увагу при покупці старої квартири
На що звернути увагу при покупці старої квартири, Фото: magnific
Квартири в будинках старого житлового фонду залишаються затребуваними завдяки нижчій вартості порівняно з новобудовами. Однак при купівлі такої квартири варто звертати увагу не лише на ціну чи розташування, а й на технічний стан самої будівлі.
Про це розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак в інтерв’ю «Новини. Live».

Які квартири у старих будинках краще не купувати

Під час купівлі житла в старому фонді насамперед варто оцінювати стан будинку. Найбільші ризики пов’язані з будівлями, де давно не оновлювали інженерні комунікації, не проводили капітальних ремонтів або є очевидні проблеми з конструктивом.
За словами експертки, особливо обережними варто бути з панельними будинками 1960−1970-х років, які не проходили модернізацію. Такі будівлі розраховувалися на 50−70 років експлуатації, а їхні проєкти створювалися без урахування можливих воєнних ризиків.
Якщо будинок за цей час системно не ремонтували, покупцеві доведеться вкладати додаткові кошти в його утримання, а ринкова привабливість такого житла з часом може знижуватися.
Також Берещак радить уникати квартир із проблемною юридичною історією, самовільними переплануваннями та будинків, де накопичуються системні проблеми ОСББ або керуючої компанії.

Які квартири старого фонду найбільше цінуються

До цього Finance.ua зазначав, що найбільшу ринкову та інвестиційну цінність сьогодні мають об’єкти, характеристики яких практично неможливо відтворити в сучасному будівництві. Насамперед це історичні будинки в центральних районах великих міст, які пройшли якісну реставрацію, а також класичні «сталінки».
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьЖитлова нерухомістьКвартира
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