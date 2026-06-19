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«Київміськбуд» просить у Києва ще 3 млрд грн на добудову об’єктів

Фондовий ринок
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«Київміськбуд» просить про додаткову емісію акцій
«Київміськбуд» просить про додаткову емісію акцій
Холдингова компанія «Київміськбуд» звернулася до столичної влади з проханням збільшити статутний капітал підприємства щонайменше на 3 млрд грн.
Про це йдеться у зверненні голови правління компанії Валерія Засуцького до міського голови Києва Віталія Кличка, повідомляє Економічна правда.

Докапіталізації 2025 року виявилося недостатньо

У тексті звернення йдеться, що докапіталізація на 2,56 млрд грн у грудні 2025 року допомогла відновити роботи на будівельних майданчиках після тривалого простою, але цих коштів не вистачить на всі необхідні видатки.
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«Залучених від докапіталізації коштів вже недостатньо для виконання поставлених перед компанією завдань, враховуючи необхідність погашення кредиторської заборгованості перед підрядниками, що виникла за минулий період, банківських кредитів, сплати коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, сплати компенсації орендної плати за землю», — йдеться у тексті.

Компанія просить про додаткову емісію акцій

Для «збереження позитивної динаміки діяльності підприємства» у 2027−2028 роках Засуцький просить, щоб Київрада погодила додаткову емісію акцій «на суму не менше 3 мільярдів гривень», а акціонер — територіальна громада Києва — викупила їх.
«Сформований на 2026−2028 роки план фінансування добудови об’єктів демонструє, що велика кількість незавершених будівництвом житлових комплексів залишаться без відповідного фінансування, оскільки отриманих коштів для їх добудови та будівництва зовнішніх інженерних мереж все ж недостатньо», — сказано у зверненні.
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Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що ПрАТ «ХК «Київміськбуд» відновило будівельні роботи на 11 із 24 житлових комплексів. До кінця року компанія планує ввести в експлуатацію шість об’єктів.
За матеріалами:
Економічна Правда
БізнесКиїв
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