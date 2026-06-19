«Київміськбуд» просить у Києва ще 3 млрд грн на добудову об’єктів Сьогодні 09:29 — Фондовий ринок

«Київміськбуд» просить про додаткову емісію акцій

Холдингова компанія «Київміськбуд» звернулася до столичної влади з проханням збільшити статутний капітал підприємства щонайменше на 3 млрд грн.

Про це йдеться у зверненні голови правління компанії Валерія Засуцького до міського голови Києва Віталія Кличка, повідомляє Економічна правда.

Докапіталізації 2025 року виявилося недостатньо

У тексті звернення йдеться, що докапіталізація на 2,56 млрд грн у грудні 2025 року допомогла відновити роботи на будівельних майданчиках після тривалого простою, але цих коштів не вистачить на всі необхідні видатки.

«Залучених від докапіталізації коштів вже недостатньо для виконання поставлених перед компанією завдань, враховуючи необхідність погашення кредиторської заборгованості перед підрядниками, що виникла за минулий період, банківських кредитів, сплати коштів пайової участі у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, сплати компенсації орендної плати за землю», — йдеться у тексті.

Компанія просить про додаткову емісію акцій

Для «збереження позитивної динаміки діяльності підприємства» у 2027−2028 роках Засуцький просить, щоб Київрада погодила додаткову емісію акцій «на суму не менше 3 мільярдів гривень», а акціонер — територіальна громада Києва — викупила їх.

«Сформований на 2026−2028 роки план фінансування добудови об’єктів демонструє, що велика кількість незавершених будівництвом житлових комплексів залишаться без відповідного фінансування, оскільки отриманих коштів для їх добудови та будівництва зовнішніх інженерних мереж все ж недостатньо», — сказано у зверненні.

Комісія Київської міської ради з питань житлово-комунального господарства підтримала ініціативу.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що ПрАТ «ХК «Київміськбуд» відновило будівельні роботи на 11 із 24 житлових комплексів. До кінця року компанія планує ввести в експлуатацію шість об’єктів.

Економічна Правда За матеріалами:

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