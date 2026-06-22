Скільки коштує оренда кімнати в Україні: ціни за областями

Найактивніше орендарі шукали кімнати для довгострокової оренди у Запорізькій області. Тут кількість відгуків на одне оголошення зросла у 4,4 раза порівняно з травнем минулого року.
Суттєве зростання інтересу також зафіксували у Харківській області — майже втричі, у Миколаївській у 1,7 раза, а у Закарпатській у 1,5 раза.
Серед регіонів, де попит також зріс:
Черкаська область — на 38% порівняно з травнем 2025 року;
Хмельницька область — на 28%;
Чернівецька область — на 26%;
Полтавська область — на 24%;
Дніпропетровська область — на 20%;
Івано-Франківська область — на 17%;
Львівська область — на 14%;
Кіровоградська область — на 9%.
У яких регіонах попит знизився
У частині областей попит на довгострокову оренду кімнат скоротився. Найбільше падіння зафіксували у Херсонській області — кількість відгуків на одне оголошення зменшилася у шість разів порівняно з травнем 2025 року.
Зниження попиту також спостерігалося у:
Чернігівській області — на 46%;
Волинській області — на 40%;
Рівненській області — на 32%;
Сумській області — на 24%;
Тернопільській області — на 15%.
Які ціни на довгострокову оренду кімнат
Щодо вартості оренди, найдорожчим регіоном у травні 2026 року стала Закарпатська область, де медіанна ціна кімнати сягнула 6 тис. грн на місяць — це на 20% більше, ніж у травні 2025 року.
До регіонів із найвищою вартістю оренди також увійшли:
Львівська область — 5 тис. грн на місяць (ціна з травня 2025 року не змінилась);
Чернівецька область — 4,5 тис. грн (ціна збільшилась на 12,5%, порівняно з травнем 2025 року);
У Вінницькій, Волинській, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Івано-Франківській та Київській областях медіанна ціна оренди кімнати становила 4 тис. грн.
За 3,5 тис. грн можна було орендувати кімнати у Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
У Кіровоградській та Одеській областях оренда коштує 3 тис. грн, у Миколаївській та Сумській — 2,5 тис. грн.
У Харківській області медіанна ціна кімнати збільшилася з 2,3 тис. грн до 3 тис. грн, у Запорізькій — з 2,5 тис. грн до 3 тис. грн, а у Чернігівській — з 2 тис. грн до 2,5 тис. грн. У Донецькій області оренда знизилась з 3,5 тис. грн у травні 2025 до 3 тис. грн у травні 2026 року.
Найдоступніші ціни на оренду кімнат у травні 2026 року зафіксовано у Херсонській області — 1,5 тис. грн на місяць (у травні 2025 року — 2 тис. грн).
Запорізька область стала лідером за темпами зростання попиту, та залишається серед регіонів із відносно доступною орендою — 3 тис. грн на місяць. Схожа ситуація спостерігається у Харківській області, де попит зріс майже втричі, а ціна оренди залишається середньою по Україні. Зростання попиту в цих областях пов’язане з потребою у тимчасовому житлі через переміщення людей та безпековою ситуацією у прифронтових регіонах.