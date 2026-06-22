Скільки коштує оренда кімнати в Україні: ціни за областями Сьогодні 10:02 — Нерухомість

Запорізька область стала лідером за темпами зростання попиту

Найдорожчим регіоном за вартістю оренди кімнат у травні 2026 року стала Закарпатська область. Медіанна ціна тут сягнула 6 тис. грн на місяць, що на 20% більше, ніж у травні 2025 року.

Про це свідчать дані OLX Нерухомість

Де найбільший попит на оренду кімнат

Найактивніше орендарі шукали кімнати для довгострокової оренди у Запорізькій області. Тут кількість відгуків на одне оголошення зросла у 4,4 раза порівняно з травнем минулого року.

Суттєве зростання інтересу також зафіксували у Харківській області — майже втричі, у Миколаївській у 1,7 раза, а у Закарпатській у 1,5 раза.

Серед регіонів, де попит також зріс:

Черкаська область — на 38% порівняно з травнем 2025 року;

Хмельницька область — на 28%;

Чернівецька область — на 26%;

Полтавська область — на 24%;

Дніпропетровська область — на 20%;

Івано-Франківська область — на 17%;

Львівська область — на 14%;

Кіровоградська область — на 9%.

У яких регіонах попит знизився

У частині областей попит на довгострокову оренду кімнат скоротився. Найбільше падіння зафіксували у Херсонській області — кількість відгуків на одне оголошення зменшилася у шість разів порівняно з травнем 2025 року.

Зниження попиту також спостерігалося у:

Чернігівській області — на 46%;

Волинській області — на 40%;

Рівненській області — на 32%;

Сумській області — на 24%;

Тернопільській області — на 15%.

Які ціни на довгострокову оренду кімнат

Щодо вартості оренди, найдорожчим регіоном у травні 2026 року стала Закарпатська область, де медіанна ціна кімнати сягнула 6 тис. грн на місяць — це на 20% більше, ніж у травні 2025 року.

До регіонів із найвищою вартістю оренди також увійшли:

Львівська область — 5 тис. грн на місяць (ціна з травня 2025 року не змінилась);

Чернівецька область — 4,5 тис. грн (ціна збільшилась на 12,5%, порівняно з травнем 2025 року);

У Вінницькій, Волинській, Житомирській, Рівненській, Черкаській, Івано-Франківській та Київській областях медіанна ціна оренди кімнати становила 4 тис. грн.

За 3,5 тис. грн можна було орендувати кімнати у Дніпропетровській, Полтавській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

У Кіровоградській та Одеській областях оренда коштує 3 тис. грн, у Миколаївській та Сумській — 2,5 тис. грн.

У Харківській області медіанна ціна кімнати збільшилася з 2,3 тис. грн до 3 тис. грн, у Запорізькій — з 2,5 тис. грн до 3 тис. грн, а у Чернігівській — з 2 тис. грн до 2,5 тис. грн. У Донецькій області оренда знизилась з 3,5 тис. грн у травні 2025 до 3 тис. грн у травні 2026 року.

Найдоступніші ціни на оренду кімнат у травні 2026 року зафіксовано у Херсонській області — 1,5 тис. грн на місяць (у травні 2025 року — 2 тис. грн).

Запорізька область стала лідером за темпами зростання попиту, та залишається серед регіонів із відносно доступною орендою — 3 тис. грн на місяць. Схожа ситуація спостерігається у Харківській області, де попит зріс майже втричі, а ціна оренди залишається середньою по Україні. Зростання попиту в цих областях пов’язане з потребою у тимчасовому житлі через переміщення людей та безпековою ситуацією у прифронтових регіонах.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.