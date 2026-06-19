Яка нині вартість землі в Україні (інфографіка) Сьогодні 14:00 — Нерухомість

Яка нині вартість землі в Україні (інфографіка)

До нападу рф у лютому, в середньому, продавали 10 тисяч га на тиждень, наразі продажі впали у 4 рази — до 2, 5 тисяч га на тиждень.

Згідно з інфографікою Опендатабот , земля у Київській області нині коштує 173 276 грн за гектар.

Де найбільша ціна

Найвища ціна нині в Івано-Франківській області — там вона сягає до 283 885 гривень. Львівська область - 139 525 грн, Закарпатська — 93 542 гривень. Тернопільська область — 112 219 гривень; Полтавська область — 94 568 гривень.

Де найменша

У Донецькій області — 32 364 грн, Миколаївській області — 42 383 гривні; у Херсонській області — 42 894 гривні. У Харківській — 48380 грн за гектар.

Загалом станом на кінець жовтня продано 289 тисяч га — це менше 1% від загальної площі з 42,4 мільйони га сільськогосподарської землі в країні.

Середня вартість гектару

Середня вартість гектару за весь час роботи ринку землі становить близько 37 тисяч грн за гектар. Перший місяць після поновлення роботи у травні 2022 року ціни сягали 43 тисяч грн за гектар.

Нагадаємо, ринок землі — це можливість продавати та купувати у власність землі сільськогосподарського призначення. Мораторій на купівлю-продаж сільськогосподарських земель було знято 01 липня 2021 року — через 20 років після запровадження.

Право на продаж та купівлю таких земель мають лише фізичні особи. Компанії зможуть скористатись цією можливістю з 1 січня 2024 року.

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Вартість землі сільськогосподарського призначення не може бути меншою за її нормативно-грошову оцінку — таке обмеження встановлене до 2030 року. Цей показник визначається як капіталізований рентний дохід з ділянки, тобто залежить від її площі та типу грунту.

Чи можна дарувати землю

Нагадаємо, що з 1 липня 2021 також дозволяється дарування земельних ділянок сільгосподарського призначення, що знаходяться у приватній власності.

Проте дарувати землю можна лише обмеженому колу осіб. Так, згідно з Земельним кодексом, дарувати землю можна лише на користь іншого з подружжя, родичів (дітей, батьків, рідних (повнорідних і неповнорідних) братів і сестер, двоюрідних братів і сестер, діда, баби, онуків, правнуків, рідних дядька та тітки, племінниці та племінника, пасинка, падчериці, вітчима, мачухи тощо.

Раніше Finance.ua писав , що попри війну та економічні ризики, попит на сільськогосподарські ділянки в Україні не зникає, а ціни продовжують зростати. У 2026 році середня вартість гектара сягнула 75,1 тис. грн, що стало одним із найвищих показників на ринку землі.

Старший проєктний менеджер із земельної реформи Офісу реформ Кабміну Андрій Мартин пояснив причини здорожчання та чи можна вважати нинішню ціну обґрунтованою.

На зростання вартості сільськогосподарських земель впливає одразу кілька чинників.

Насамперед аграрний сектор поступово оговтався після потрясінь 2022 року.

Ще один фактор — посилення конкуренції за земельні ресурси.

Крім того, значна частина угод укладається за нормативною грошовою оцінкою земельних ділянок.

Також нещодавно ми писали , про те, які області України мають найродючіші ґрунти. Висока середня якість ґрунтів була зафіксована лише у двох областях — Кіровоградській та Харківській. При цьому у Кіровоградській області — один із найменших обсягів внесених органічних добрив, а також зменшується частка цинку.

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