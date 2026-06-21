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Скільки коштує житло в Німеччині

Нерухомість
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Актуальні ціни на житло в Німеччині
Актуальні ціни на житло в Німеччині, Фото: magnific
Середня ціна квадратного метра нерухомості в Німеччині становить понад 3 тисячі євро. Водночас вартість житла суттєво відрізняється залежно від федеральної землі: у великих економічних центрах ціни майже втричі вищі, ніж у найдешевших східних регіонах.
Про те, де в Німеччині продають найдорожче житло, а де найдешевше, свідчать дані Immowelt.

Які середні ціни на житло в Німеччині

Середня ціна квадратного метра квартир у Німеччині у червні 2026 року становить 3 272 євро, а будинків — 2 867 євро.
Найдешевші квартири на ринку стартують від 1 951 євро за квадратний метр, тоді як найдорожчі сягають 5 667 євро.
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Будинки коштують від 1 366 євро за квадратний метр у найдоступніших сегментах, а максимальні ціни досягають 5 158 євро за квадратний метр.

Де у країні житло найдорожче

Найвищі середні ціни на нерухомість зафіксували у Гамбурзі, Берліні та Баварії:
  • Гамбург — середня вартість квадратного метра становить 5 920 євро. Квартири там у середньому коштують 6 018 євро за квадратний метр, а будинки — 5 400 євро. Найдорожчі квартири сягають 12 037 євро за квадратний метр, а будинки — 10 800 євро.
  • Берлін — квадрат у середньому продають за 4 932 євро. Квартири коштують 4 938 євро, а будинки — 4 869 євро за квадратний метр. Максимальна ціна квартир досягає 9 643 євро.
  • Баварія (Мюнхен, Нюрнберг, Аугсбург, Регенсбург) — середня ціна квадратного метра — 4 195 євро. Середня ціна квартир там — 4 427 євро, а будинків — 3 721 євро за квадрат. Найдорожчі квартири в регіоні продають за 7 098 євро за квадратний метр.
До дорогих регіонів також належать Баден-Вюртемберг (Штутгарт, Карлсруе, Мангайм, Фрайбург) та Гессен (Франкфурт-на-Майні, Вісбаден, Кассель, Дармштадт).
У Баден-Вюртемберзі середня ціна нерухомості становить 3 560 євро за квадратний метр, а в Гессені — 3 322 євро.

Де житло найдешевше

Найнижчі ціни на житло у червні 2026 року були у східних федеральних землях.
У Саксонії-Ангальт (Магдебург, Галле, Дессау-Росслау) середня ціна квадратного метра становить 1 607 євро. Квартири там коштують у середньому 1 678 євро за квадратний метр, а будинки — 1 448 євро. Найдешевші будинки можна знайти від 584 євро за квадратний метр.
У Тюрінгії (Ерфурт, Єна, Гера, Веймар) квадрат продають у середньому за 1 699 євро, а у Саксонії (Лейпциг, Дрезден, Хемніц) — за 1 814 євро.
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У Саарланді (Саарбрюккен, Нойнкірхен, Фельклінген) середня вартість житла становить 1 974 євро за квадратний метр.
В Мекленбурзі-Передній Померанії (Росток, Шверін, Нойбранденбург) середня ціна квадратного метра становить 2 439 євро, а у Нижній Саксонії (Ганновер, Брауншвейг, Ольденбург, Оснабрюк) — 2 445 євро.
Які ціни у інших федеральних землях:
  • У Бранденбурзі (Потсдам, Котбус, Бранденбург-на-Гафелі) квадратний метр у середньому коштує 2 699 євро,
  • у Бремені (Бремен, Бремергафен) — 2 714 євро,
  • у Північному Рейні-Вестфалії (Кельн, Дюссельдорф, Дортмунд, Ессен) — 2 846 євро,
  • у Рейнланд-Пфальці (Майнц, Людвігсгафен, Трір, Кобленц) — 2 592 євро,
  • у Шлезвіг-Гольштейні (Кіль, Любек, Фленсбург) — 3 253 євро.
Різниця між найдорожчими та найдешевшими регіонами Німеччини перевищує 4 тисячі євро за квадратний метр.
Найдоступніше житло зосереджене переважно у східній частині країни, тоді як великі міста та економічно потужні землі залишаються найдорожчими для купівлі нерухомості.
За матеріалами:
Телеканал 24
НімеччинаКвартираНерухомість
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