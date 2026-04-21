Чи подорожчає житло в Німеччині — оцінки аналітиків Сьогодні 08:37 — Нерухомість

Житлова нерухомість у Німеччині

Після початку підвищення процентних ставок ціни на житло в Німеччині частково зросли через гострий дефіцит пропозиції та скорочення обсягів будівництва.

Водночас доступність житла дещо покращилася: процентні ставки частково знизилися, а доходи домогосподарств зросли. Проте через нове прискорення інфляції ситуація може знову погіршитися вже у короткостроковій перспективі.

Про це йдеться у звіті Empirica-regio.

Динаміка цін: новобудови та вторинний ринок

У першому кварталі 2026 року ціни на новобудови демонстрували різноспрямовану динаміку:

вартість окремих і напіввідокремлених будинків знизилася на 0,4% за квартал і на 0,1% у річному вимірі;

індекс цін на нові квартири зріс на 0,2% за квартал і на 1,6% за рік.

На вторинному ринку:

ціни на окремі будинки знизилися на 0,2% за квартал, але зросли на 1,3% у річному вимірі;

індекс цін на квартири зріс на 0,7% за квартал і на 2,1% за рік.

Що стримує ринок

Подальше відновлення ринку ускладнює зростаюча економічна невизначеність.

Серед ключових ризиків:

втрата конкурентоспроможності німецьких компаній через тарифи та високі ціни на енергоносії;

уповільнення зростання доходів населення;

ризики скорочення заробітних плат, бонусів або робочих місць.

Водночас ціни на новобудови залишаються відносно стійкими через високі витрати на будівництво та жорсткі регуляторні вимоги. Нові ініціативи, такі як «Bauturbo» або «Gebäudetyp-E», поки не призвели до суттєвого пожвавлення будівництва, зазначають експерти ринку.

Доступність житла знову погіршується

Доступність житла визначається не лише цінами, а й навантаженням на доходи домогосподарств.

Якщо витрати на оренду залишалися стабільними, то витрати на обслуговування іпотеки зростають із першого кварталу 2025 року через підвищення ставок і цін.

У першому кварталі 2026 року цей тренд посилився через новий пік процентних ставок.

Прогноз на 2026 рік: помірне зростання

За оцінками Investropa , ймовірність відновлення зростання цін у 2026 році є середньою.

Базовий сценарій передбачає:

зростання цін на 3−5% у середньому по країні;

у найбільших містах — Мюнхені, Берліні, Гамбурзі та Франкфурті — можливе зростання на 5−7% за умови подальшого зниження іпотечних ставок.

Водночас повернення до різкого зростання понад 10%, як у 2020−2021 роках, вважається малоймовірним.

Ключовим фактором для активізації попиту може стати зниження іпотечних ставок нижче 2,5%.

Чи можливе падіння цін

Ймовірність значного зниження цін на житло в Німеччині у 2026 році експерти оцінюють як низьку.

Основною причиною є структурний дефіцит житла, який підтримує ціни, особливо у великих містах.

Роль процентних ставок

Головним ризиком для ринку залишається можливе різке зростання іпотечних ставок понад 4,5%, що могло б суттєво обмежити доступність кредитів і знизити попит.

Втім, більшість аналітиків очікують, що ставки ЄЦБ у 2026 році залишатимуться стабільними або дещо знизяться, а іпотечні ставки коливатимуться в межах 3−3,5%.

Тому сценарій різкого падіння ринку наразі вважається малоймовірним.

