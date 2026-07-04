Як за роки великої війни змінилися доходи росії від експорту нафти, бензину і дизеля Сьогодні 22:19

Як змінилися доходи росії від експорту нафти, бензину і дизеля з 2022 року, Інфографіка: Слово і діло

Внаслідок українських ударів рф довелося на невизначений термін заборонити експорт бензину — і тепер одна з найбільших нафтових країн світу змушена закуповувати паливо в сусідів, аби пом’якшити жорсткий дефіцит пального. Таким чином «далекобійні санкції» України фактично ліквідували важливе джерело надходження іноземної валюти до Кремля — адже продаж нафтопродуктів приносив прибутки, співмірні з доходами від експорту сирої нафти.

«Слово і діло» розповідає , як за роки великої війни впали обсяги та прибутковість російського експорту нафти та нафтопродуктів.

«Нафтова премія» росії у 2022 році

У 2022 році росія в середньому експортувала 5,11 мільйона барелів сирої нафти на день, що навіть перевищує обсяги 2021 року. Крім того, щодня росія експортувала 0,16 мільйона барелів бензину та 0,95 мільйона — дизелю.

Головною причиною високого експорту в перший рік повномасштабного вторгнення стала обережна санкційна політика західних країн: щоб уникнути цінового шоку й дефіциту, вони вводили обмеження поступово, що дало змогу деяким країнам «наперед запастися» російською нафтою.

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Великі обсяги експорту поєдналися і зі збільшеними цінами на тлі ажіотажу ринку: за 2022 рік росія заробила 146,51 мільярда доларів на експорті сирої нафти та 106,41 мільярда на експорті нафтопродуктів, здебільшого бензину й дизелю.

Таким чином, в середньому рф отримувала 21,08 мільярда доларів щомісяця з продажу нафти і нафтопродуктів.

Санкції починають діяти: зменшення доходів у 2023−2024 роках

Сумарні обсяги російського експорту нафти й нафтопродуктів у 2023 році лише трохи впали відносно першого року повномасштабного вторгнення. Нафти вдалося вивезти менше — 4,91 мільйона барелів на добу, тоді як бензину й дизелю більше — 0,21 і 0,96 мільйона барелів на добу.

Водночас через «стелю цін» та збільшені витрати на перевезення нафти «тіньовим флотом» російські прибутки від експорту впали пропорційно більше. За рік рф вдалося заробити на продажі нафти за кордон 118,49 мільярда доларів, а на продажі нафтопродуктів — 70,17 мільярда.

Таким чином, у 2023 році рф заробляла на експорті нафти й нафтопродуктів по 15,72 мільярда доларів на місяць — на чверть менше, ніж у 2022-му.

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У 2024 році обсяги експорту зменшилися до 4,78 мільйона барелів нафти, 0,17 мільйона барелів бензину та 0,87 мільйона барелів дизелю на добу.

Водночас росіянам вдалося налагодити канали постачання, і прибуток від продажу сирої нафти зріс до 123,28 мільярда доларів за 2024 рік, а доходи від продажу нафтопродуктів впали мінімально — до 69,12 мільярда доларів.

Сумарний середньомісячний дохід від експорту нафти й нафтопродуктів склав, таким чином, 16,03 мільярда доларів.

2025−2026: масовані українські удари та блокада Ормузької протоки

У 2025 році країнам ЄС, які досі споживали російську нафту, внаслідок ушкодження нафтопроводу «Дружба» нарешті довелося шукати альтернативи.

Також у 2025 році набули регулярності українські удари по нафтовій інфраструктурі в рф, «тіньовий флот» став менш вигідним через нові санкції, а США змусили Індію на деякий час відмовитися від російського палива.

І хоч обсяги експорту лишилися на минулому рівні (4,78 мільйона барелів нафти, 0,12 — бензину та 0,82 — дизелю щодобово), усі ці заходи, разом з охолодженням світової економіки через санкції Трампа, призвели до рекордного падіння доходів рф від продажу нафти й нафтопродуктів.

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За весь 2025 рік росія продала нафти на 101,26 мільярда доларів, а нафтопродуктів — на 57 мільярдів. В середньому це давало рф 13,19 мільярда нафтодоларів на місяць — найменше за час повномасштабного вторгнення.

У січні-квітні 2026 року обсяги російського експорту нафти впали до 4,62 мільйона барелів на добу, бензину — до 0,06 мільйона барелів, тоді як експорт дизелю зріс до 0,87 мільйона.

Водночас блокада Ормузької протоки внаслідок американської операції на Близькому Сході призвела до зростання світових цін на нафту, через що російські місячні прибутки від експорту нафти й нафтопродуктів виросли майже до рівня 2023 року: 14,72 мільярда доларів на місяць.

Втім, враховуючи стабілізацію паливного ринку у світі через звільнення запасів нафти і крихке перемир’я між США та Іраном, а також посилену кампанію українських ударів, що почалася у травні, за підсумком 2026 року російський експорт, імовірно, виявиться набагато меншим, ніж у 2025 році — як в обсягах, так і в доходах.

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