Світовий нафтовий ринок втратив 1,15 млрд барелів через чотиримісячну блокаду Близького Сходу
Майже чотири місяці поставки нафти з Близького Сходу були фактично заблоковані через війну між США та Іраном — сукупні втрати світового ринку склали близько 1,15 млрд барелів.
Про це повідомляє CNN з посиланням на дані аналітичної компанії Kpler.
Тривала блокада спровокувала критичну нестабільність на нафтовому ринку. Стратегічні запаси країн — членів Міжнародного енергетичного агентства впали до найнижчого рівня з 1990 року.
У США резерви екстреного використання скоротилися до мінімуму за 43 роки, а комерційні запаси досягли рівня операційного стресу.
Читайте також
Відновлення судноплавства через Ормузьку протоку не гарантує швидкого повернення поставок до норми: для цього необхідні розмінування акваторії, повернення танкерів у регіон, відновлення видобутку та перезапуск логістичних маршрутів.
Галузеві аналітики попереджають, що цей процес може тривати місяцями, перш ніж обсяги постачання наблизяться до довоєнних показників.
Поділитися новиною
Також за темою
У Китаї дебютував новий Jaguar Freelander (фото)
ТОП-10 компаній з найбільшою кількістю працівників у світі
9 найкращих електричних хетчбеків (фото)
ЄС заборонив лоукостерам додаткову плату за ручну поклажу
У 2027 році Apple планує представити одразу 6 нових iPhone
Volvo відкликає 64 тисячі гібридних автомобілів