Світовий нафтовий ринок втратив 1,15 млрд барелів через чотиримісячну блокаду Близького Сходу Сьогодні 06:14

Світ недоотримав близько 1,15 млрд барелів нафти через блокування Ормузької протоки

Майже чотири місяці поставки нафти з Близького Сходу були фактично заблоковані через війну між США та Іраном — сукупні втрати світового ринку склали близько 1,15 млрд барелів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані аналітичної компанії Kpler.

Тривала блокада спровокувала критичну нестабільність на нафтовому ринку. Стратегічні запаси країн — членів Міжнародного енергетичного агентства впали до найнижчого рівня з 1990 року.

У США резерви екстреного використання скоротилися до мінімуму за 43 роки, а комерційні запаси досягли рівня операційного стресу.

Відновлення судноплавства через Ормузьку протоку не гарантує швидкого повернення поставок до норми: для цього необхідні розмінування акваторії, повернення танкерів у регіон, відновлення видобутку та перезапуск логістичних маршрутів.

Галузеві аналітики попереджають, що цей процес може тривати місяцями, перш ніж обсяги постачання наблизяться до довоєнних показників.

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