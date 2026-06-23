Адміністрація Трампа планує зменшити застави для нафтових компаній на 95% Сьогодні 20:20 — Світ

Міністерство внутрішніх справ США запропонувало скоротити на 95% розмір застав, які нафтогазові компанії повинні надавати для буріння на федеральних землях. В адміністрації президента Дональда Трампа заявляють, що це має сприяти збільшенню інвестицій у видобуток енергоресурсів, повідомляє Reuters, пише УНН.

Згідно з ініціативою, розмір застави для оренди наземних свердловин на федеральних територіях планують зменшити з 500 тисяч доларів до 25 тисяч доларів.

Такі застави використовуються як фінансова гарантія для покриття витрат на ліквідацію та очищення свердловин у разі, якщо компанія припинить діяльність і залишить об’єкт.

Пропозицію винесуть на громадське обговорення

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що зміна проходитиме 60-денне громадське обговорення після публікації у Федеральному реєстрі США.

Ці цільові оновлення усувають бюрократію, яка традиційно стримувала інвестиції, гарантуючи, що наші державні землі залишаються надійним двигуном економічного зростання та інновацій — заявив міністр внутрішніх справ США Дуг Бургум.

Крім того, відомство має намір скасувати окремі положення та уточнити деякі визначення у правилах щодо скорочення відходів, які застосовуються під час розгляду заявок на отримання дозволів на буріння.

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