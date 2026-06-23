0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Адміністрація Трампа планує зменшити застави для нафтових компаній на 95%

Світ
24
Міністерство внутрішніх справ США запропонувало скоротити на 95% розмір застав, які нафтогазові компанії повинні надавати для буріння на федеральних землях. В адміністрації президента Дональда Трампа заявляють, що це має сприяти збільшенню інвестицій у видобуток енергоресурсів, повідомляє Reuters, пише УНН.
Згідно з ініціативою, розмір застави для оренди наземних свердловин на федеральних територіях планують зменшити з 500 тисяч доларів до 25 тисяч доларів.
Такі застави використовуються як фінансова гарантія для покриття витрат на ліквідацію та очищення свердловин у разі, якщо компанія припинить діяльність і залишить об’єкт.

Пропозицію винесуть на громадське обговорення

У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, що зміна проходитиме 60-денне громадське обговорення після публікації у Федеральному реєстрі США.
Ці цільові оновлення усувають бюрократію, яка традиційно стримувала інвестиції, гарантуючи, що наші державні землі залишаються надійним двигуном економічного зростання та інновацій — заявив міністр внутрішніх справ США Дуг Бургум.
Крім того, відомство має намір скасувати окремі положення та уточнити деякі визначення у правилах щодо скорочення відходів, які застосовуються під час розгляду заявок на отримання дозволів на буріння.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems