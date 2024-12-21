«Зимова єПідтримка»: як отримати кошти без смартфона — Finance.ua

«Зимова єПідтримка»: як отримати кошти без смартфона Сьогодні 15:18 — Особисті фінанси

«Зимова єПідтримка»: як отримати кошти без смартфона

Українці, які не мають смартфона, можуть оформити «Зимову єПідтримку» у відділеннях банків, де отримують пенсію.

Про це повідомили виданню «На пенсії» у кол-центрі Приватбанку

Що потрібно зробити для отримання коштів без смартфона

Громадяни можуть звернутися до банку, подати заяву та відкрити банківський рахунок. Саме на нього зарахують кошти.

«Спеціаліст з обслуговування клієнтів у будь-якому відділенні допоможе вам це зробити. Із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон», — розповіли у банку.

Клієнту повідомлять, коли картка з’явиться у наявності. Тоді її можна буде забрати у відділенні фінустанови.

«Це буде фізична пластикова картка, якою можна розрахуватися за українські товари, ліки, оплату комунальних послуг. Зняти готівку з неї не вдасться», — розповіли у ПриватБанку

Станом на зараз банк лише працює над оформленням карток, тож клієнти їх не ще не отримують.

Нагадаємо, тисячу гривень «Зимової підтримки» можна інвестувати в військові облігації, підтримавши Збройні сили України. Це облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП).

Зимова допомога у розмірі тисячі гривень не поширюється на українців, які перебувають за кордоном. Якщо вони оформлять її, їм доведеться повертати гроші.

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