«Зимова єПідтримка»: як отримати кошти без смартфона — Finance.ua
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«Зимова єПідтримка»: як отримати кошти без смартфона

Особисті фінанси
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«Зимова єПідтримка»: як отримати кошти без смартфона
«Зимова єПідтримка»: як отримати кошти без смартфона
Українці, які не мають смартфона, можуть оформити «Зимову єПідтримку» у відділеннях банків, де отримують пенсію.
Про це повідомили виданню «На пенсії» у кол-центрі Приватбанку

Що потрібно зробити для отримання коштів без смартфона

Громадяни можуть звернутися до банку, подати заяву та відкрити банківський рахунок. Саме на нього зарахують кошти.
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«Спеціаліст з обслуговування клієнтів у будь-якому відділенні допоможе вам це зробити. Із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон», — розповіли у банку.
Клієнту повідомлять, коли картка з’явиться у наявності. Тоді її можна буде забрати у відділенні фінустанови.
«Це буде фізична пластикова картка, якою можна розрахуватися за українські товари, ліки, оплату комунальних послуг. Зняти готівку з неї не вдасться», — розповіли у ПриватБанку.
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Станом на зараз банк лише працює над оформленням карток, тож клієнти їх не ще не отримують.
Нагадаємо, тисячу гривень «Зимової підтримки» можна інвестувати в військові облігації, підтримавши Збройні сили України. Це облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП).
Зимова допомога у розмірі тисячі гривень не поширюється на українців, які перебувають за кордоном. Якщо вони оформлять її, їм доведеться повертати гроші.
За матеріалами:
На пенсии
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