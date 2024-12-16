«Зимова єПідтримка» надійшла на рахунки ще 2 млн українців — Finance.ua

«Зимова єПідтримка» надійшла на рахунки ще 2 млн українців Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

«Зимова єПідтримка» надійшла на рахунки ще 2 млн українців

Українці, які оформили заявки 2 і 3 грудня, отримали виплати в рамках програми «Зимова єПідтримка», їх кількість становить 2 млн осіб, із яких 444 тис. заявок оформлено на дітей, повідомила пресслужба Міністерства економіки України в понеділок.

Згідно з повідомленням, отже, уже 4,4 млн громадян отримали фінансову допомогу від держави, зокрема 964 тис. виплат на дітей.

«Ми бачимо, що отримані кошти люди спрямовують переважно на оплату комунальних послуг. Це говорить про те, що виплати від держави справді допомагають українцям вирішити першочергові потреби. Сплачуючи за світло, опалення чи газ, ми підтримуємо нашу енергетику, яку ворог намагається знищити», — наводить пресслужба слова першої віцепрем’єр-міністерки — міністерки економіки України Юлії Свириденко.

Вона зазначила, що також важливо купувати українські ліки та книжки або оплачувати інші локальні послуги, оскільки це є підтримкою бізнесу, який створює робочі місця в Україні та податки якого йдуть на фінансування Сил оборони.

«Можна самостійно спрямувати отриману 1000 грн на армію через благодійні фонди, які перетворять донати на дрони, РЕБи чи засоби тактичної медицини для наших воїнів», — наголосила Свириденко.

Станом на 16 грудня загальна кількість заявок для участі в програмі в «Дії» сягнула 7,5 млн, із них 2 млн — на виплати для дітей. У процесі перевірки близько 130 тис. заявок було відхилено через невідповідність умовам програми, зокрема від громадян, які перебувають за кордоном.

Подати заявку на «Зимову єПідтримку» можна до кінця лютого, а витратити кошти — до завершення 2025 року. Програма доступна всім громадянам на підконтрольній Україні території.

Виплати за програмою здійснюються приблизно протягом 10 днів від дати подання заявки.

Здійснювати виплати «Зимової єПідтримки» почала також і «Укрпошта». Через неї фіндопомога надходить громадянам, які отримують через компанію пенсії та інші соціальні виплати.

Як повідомлялося, програма «Зимова єПідтримка» ініційована президентом України Володимиром Зеленським і покликана надати соціальну підтримку громадянам у складний зимовий період. За його словами, одноразова держдопомога в розмірі 1 тис. грн буде надана всім українцям, зокрема дітям, які перебувають на території України (за винятком тимчасово окупованих територій).

Програма стартувала 1 грудня з можливістю подати заявку через застосунок «Дія». З 4 грудня стало доступним отримати кошти через «Укрпошту», а з 10 грудня — через відділення банків-партнерів.

Уряд почав виплачувати кошти за програмою «Зимова єПідтримка» 10 грудня. Першими допомогу отримали близько 2,4 млн громадян, які подали заявки 1 грудня.

Мінекономіки раніше уточнювало, що для отримання зазначеної 1 тис. грн необхідно відкрити або скористатися наявною карткою для виплат Національного кешбеку під час подачі заяви в «Дії». Якщо така картка відсутня, «Дія» запропонує відкрити її в застосунку одного з банків-партнерів програми. Кошти можна отримати лише перебуваючи на території України.

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