Українці без «Дії» зможуть отримати «тисячу Зеленського» не лише через Укрпошту, а й через банки — Finance.ua

Українці без «Дії» зможуть отримати «тисячу Зеленського» не лише через Укрпошту, а й через банки Вчора 15:32 — Особисті фінанси

Українці без «Дії» зможуть отримати «тисячу Зеленського» не лише через Укрпошту, а й через банки

До програми на отримання тисячі гривень за програмою «Зимова єПідтримка» долучаються банки-партнери.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Відсьогодні до програми долучаються банки-партнери. Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються Дією, а також на опікунів неповнолітніх дітей», — сказано в повідомленні.

За його словами, достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти.

Наразі українці через Дію вже подали понад 6 млн заяв на отримання тисячі гривень за програмою «Зимова єПідтримка».

Кошти можна буде використати до кінця 2025 року, зокрема, на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж задонатити на ЗСУ.

З минулого тижня допомогу отримують і клієнти Укрпошти, які можуть витратити кошти, зокрема, на товари й послуги, які надає національний поштовий оператор.

Довідка Finance.ua:

Кабінет Міністрів затвердив програму «Зимова єПідтримка», за якою кожен українець з 1 грудня зможе отримати 1000 гривень. На реалізацію програми цього року виділять 5 млрд грн, наступного — 10 млрд грн;

програма роздачі українцям 1 тисячі гривень навряд чи матиме небезпечний ефект на ціни в України, вважають у Нацбанку;

тисячу гривень «Зимової підтримки» можна інвестувати в військові облігації, підтримавши Збройні сили України. Це облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП);

зимова допомога у розмірі тисячі гривень не поширюється на українців, які перебувають за кордоном. Якщо вони оформлять її, їм доведеться повертати гроші.

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