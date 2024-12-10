Українці без «Дії» зможуть отримати «тисячу Зеленського» не лише через Укрпошту, а й через банки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці без «Дії» зможуть отримати «тисячу Зеленського» не лише через Укрпошту, а й через банки

Особисті фінанси
393
Українці без «Дії» зможуть отримати «тисячу Зеленського» не лише через Укрпошту, а й через банки
Українці без «Дії» зможуть отримати «тисячу Зеленського» не лише через Укрпошту, а й через банки
До програми на отримання тисячі гривень за програмою «Зимова єПідтримка» долучаються банки-партнери.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Відсьогодні до програми долучаються банки-партнери. Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються Дією, а також на опікунів неповнолітніх дітей», — сказано в повідомленні.
За його словами, достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти.
Читайте також
Наразі українці через Дію вже подали понад 6 млн заяв на отримання тисячі гривень за програмою «Зимова єПідтримка».
Кошти можна буде використати до кінця 2025 року, зокрема, на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж задонатити на ЗСУ.
З минулого тижня допомогу отримують і клієнти Укрпошти, які можуть витратити кошти, зокрема, на товари й послуги, які надає національний поштовий оператор.

Довідка Finance.ua:

  • Кабінет Міністрів затвердив програму «Зимова єПідтримка», за якою кожен українець з 1 грудня зможе отримати 1000 гривень. На реалізацію програми цього року виділять 5 млрд грн, наступного — 10 млрд грн;
  • програма роздачі українцям 1 тисячі гривень навряд чи матиме небезпечний ефект на ціни в України, вважають у Нацбанку;
  • тисячу гривень «Зимової підтримки» можна інвестувати в військові облігації, підтримавши Збройні сили України. Це облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП);
  • зимова допомога у розмірі тисячі гривень не поширюється на українців, які перебувають за кордоном. Якщо вони оформлять її, їм доведеться повертати гроші.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.