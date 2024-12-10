Українці без «Дії» зможуть отримати «тисячу Зеленського» не лише через Укрпошту, а й через банки — Finance.ua

Українці без «Дії» зможуть отримати «тисячу Зеленського» не лише через Укрпошту, а й через банки
До програми на отримання тисячі гривень за програмою «Зимова єПідтримка» долучаються банки-партнери.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Відсьогодні до програми долучаються банки-партнери. Такий варіант орієнтований на людей старшого віку, які не користуються Дією, а також на опікунів неповнолітніх дітей», — сказано в повідомленні.
За його словами, достатньо звернутися до банку, написати заяву, і фінустанова відкриє людині спеціальний рахунок, куди надійдуть кошти.
Наразі українці через Дію вже подали понад 6 млн заяв на отримання тисячі гривень за програмою «Зимова єПідтримка».
Кошти можна буде використати до кінця 2025 року, зокрема, на ліки, оплату комунальних, медичних, освітніх послуг, або ж задонатити на ЗСУ.
З минулого тижня допомогу отримують і клієнти Укрпошти, які можуть витратити кошти, зокрема, на товари й послуги, які надає національний поштовий оператор.
Довідка Finance.ua:
- Кабінет Міністрів затвердив програму «Зимова єПідтримка», за якою кожен українець з 1 грудня зможе отримати 1000 гривень. На реалізацію програми цього року виділять 5 млрд грн, наступного — 10 млрд грн;
- програма роздачі українцям 1 тисячі гривень навряд чи матиме небезпечний ефект на ціни в України, вважають у Нацбанку;
- тисячу гривень «Зимової підтримки» можна інвестувати в військові облігації, підтримавши Збройні сили України. Це облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП);
- зимова допомога у розмірі тисячі гривень не поширюється на українців, які перебувають за кордоном. Якщо вони оформлять її, їм доведеться повертати гроші.
Поділитися новиною