Скільки заробляють найприбутковіші підрозділи українських IT-компаній — ТОП-10 (інфографіка)
За перше півріччя 2025 року ТОП найбільших українських IT-компанії досягли понад половини свого виторгу, що був у 2024 році. А чистий прибуток цих компаній подекуди вже перевищив торішні показники.
Варто зазначити, що усі ці компанії входять у рейтинг ТОП-50 найбільших IT-компаній України.
Які юрособи показали найбільше зростання, та як змінювалися виторг, прибутки та податки компаній за останні три роки.
У 2024 році зберігалася така ж динаміка — найбільший приріст виторгу тоді показала «ХАЙЛОАД СОЛЮШНС», тоді як «ФІНТЕХ БЕНД» показала найбільший від’ємний приріст.
Як змінювався чистий прибуток ТОВ
Станом на перше півріччя 2025 року перелік 10 юросіб IT-компаній з найбільшим чистим прибутком виглядає так:
Нагадаємо, в 2024 році 31 IT-компанія в Україні найняла майже 3 тисячі початківців. Найчастіше початківців наймають на посади в Support та Software Engineering.
Серед компаній, які найчастіше наймали початківців, лідирують:
- Genesis — 781 новий співробітник;
- ЕРАМ Україна — 480;
- SoftServe — 327;
- Netpeak Group — 273;
- GlobalLogic — 197;
- ZONE3000 — 168;
- Ajax Systems — 163.
Куди наймають найчастіше
Найчастіше початківців наймають на посади в технічну підтримку (Support) та інженерії програмного забезпечення (Software Engineering).
Довідка Finance.ua:
- ПриватБанк став лідером серед українських банків за кількістю технічних спеціалістів в IT-командах. Усього в 15 банках, які увійшли до рейтингу, працює 73 572 співробітники, з них 8418 зайняті в IT-відділах.
- До ТОП-5 банків за кількість IT-спеціалістів увійшли також Райффайзен Банк, ПУМБ, Ощадбанк і Sense Bank.
