За перше півріччя 2025 року ТОП найбільших українських IT-компанії досягли понад половини свого виторгу, що був у 2024 році. А чистий прибуток цих компаній подекуди вже перевищив торішні показники.

Такі висновки ми зробили на основі даних із системи YC.Market , пише dou

Варто зазначити, що усі ці компанії входять у рейтинг ТОП-50 найбільших IT-компаній України.

Які юрособи показали найбільше зростання, та як змінювалися виторг, прибутки та податки компаній за останні три роки.

У 2024 році зберігалася така ж динаміка — найбільший приріст виторгу тоді показала «ХАЙЛОАД СОЛЮШНС», тоді як «ФІНТЕХ БЕНД» показала найбільший від’ємний приріст.

Як змінювався чистий прибуток ТОВ

Станом на перше півріччя 2025 року перелік 10 юросіб IT-компаній з найбільшим чистим прибутком виглядає так:

Нагадаємо, в 2024 році 31 IT-компанія в Україні найняла майже 3 тисячі початківців. Найчастіше початківців наймають на посади в Support та Software Engineering.

Серед компаній, які найчастіше наймали початківців, лідирують:

Genesis — 781 новий співробітник;

ЕРАМ Україна — 480;

SoftServe — 327;

Netpeak Group — 273;

GlobalLogic — 197;

ZONE3000 — 168;

Ajax Systems — 163.

Куди наймають найчастіше

Найчастіше початківців наймають на посади в технічну підтримку (Support) та інженерії програмного забезпечення (Software Engineering).

Довідка Finance.ua:

ПриватБанк став лідером серед українських банків за кількістю технічних спеціалістів в IT-командах. Усього в 15 банках, які увійшли до рейтингу, працює 73 572 співробітники, з них 8418 зайняті в IT-відділах.

До ТОП-5 банків за кількість IT-спеціалістів увійшли також Райффайзен Банк, ПУМБ, Ощадбанк і Sense Bank.

