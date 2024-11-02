Які IT-компанії є найбільш прибутковими в Україні — Finance.ua

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Які IT-компанії є найбільш прибутковими в Україні

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Які IT-компанії є найбільш прибутковими в Україні
Які IT-компанії є найбільш прибутковими в Україні
За підсумками 2023 року, 30 найбільших IT-компаній України заробили $2,5 млрд, сплативши до державного бюджету $53 млн податку на прибуток. Цей показник на 12,5% менший, ніж у 2022 році.
Про це йдеться у звіті, опублікованому організацією BRDO на основі даних Державної служби статистики, агрегованих YouControl.
В огляді аналізували фінансову звітність топ-30 ІТ-компаній за доходом за 2023 рік.
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Частина компаній не подала фінансову звітність за 2023 рік в органи державної статистики, тож вони не аналізувались у цьому звіті.
У 2023 році 30 найбільших IT-компаній України отримали сумарний дохід у розмірі $2,5 млрд, що на 6% менше, ніж у 2022 році. Ці компанії забезпечили 42% загального доходу українського IT-ринку.
Найбільше заробили такі лідери галузі:
  • EPAM Systems;
  • GlobalLogic;
  • Luxoft;
  • Fintech Band (monobank).
До державного бюджету ці компанії сплатили $53 млн податку на прибуток, що на 12,5% менше порівняно з минулим роком.
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Значну частину цієї суми забезпечили Fintech Band та EPAM Systems, які разом сплатили половину загальної суми.

Хто в ТОП-30 IT-компаній за доходами

Серед найбільших аутсорсингових компаній України лідерами за доходами залишаються EPAM та GlobalLogic. Деякі компанії представлені у рейтингу кількома юридичними особами.

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Наприклад, EPAM Systems посів перше та третє місця у списку завдяки своїм підрозділам: Epam Systems ($355 млн) та Epam Digital ($166 млн), які разом заробили $521 млн.
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Подібна ситуація у SoftServe — до топ-30 увійшли шість юридичних осіб компанії із сумарним доходом у $275 млн.
Які IT-компанії є найбільш прибутковими в Україні
У 2023 році до рейтингу топ-30 IT-компаній увійшли кілька нових гравців: Modus X (розробник SCM), системний інтегратор Seeton Group, гемблінгова компанія Favbet Tech, а також кілька підрозділів SoftServe.
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Водночас зі списку вибули Metinvest Digital, український офіс Snapchat, Visa, сервісна компанія Star, а також розробники відеоігор Wargaming та Ubisoft.
Половина компаній із рейтингу (15 з 30) показали нижчі доходи, ніж у 2022 році.
Основні причини цього — перерозподіл бізнесу між підрозділами, релокація компаній за кордон, відтік кваліфікованих кадрів та зниження ділової активності в умовах війни.
Нагадаємо, виконавча директорка асоціації IT Ukraine Марія Шевчук повідомила, що після перемоги у війні українська IT-галузь зростатиме на 18−20% на рік.

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За матеріалами:
speka.media
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