Які IT-компанії є найбільш прибутковими в Україні — Finance.ua

Які IT-компанії є найбільш прибутковими в Україні Сьогодні 10:03

Які IT-компанії є найбільш прибутковими в Україні

За підсумками 2023 року, 30 найбільших IT-компаній України заробили $2,5 млрд, сплативши до державного бюджету $53 млн податку на прибуток. Цей показник на 12,5% менший, ніж у 2022 році.

Про це йдеться у звіті, опублікованому організацією BRDO на основі даних Державної служби статистики, агрегованих YouControl.

В огляді аналізували фінансову звітність топ-30 ІТ-компаній за доходом за 2023 рік.

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Частина компаній не подала фінансову звітність за 2023 рік в органи державної статистики, тож вони не аналізувались у цьому звіті.

У 2023 році 30 найбільших IT-компаній України отримали сумарний дохід у розмірі $2,5 млрд, що на 6% менше, ніж у 2022 році. Ці компанії забезпечили 42% загального доходу українського IT-ринку.

Найбільше заробили такі лідери галузі:

EPAM Systems;

GlobalLogic;

Luxoft;

Fintech Band (monobank).

До державного бюджету ці компанії сплатили $53 млн податку на прибуток, що на 12,5% менше порівняно з минулим роком.

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Значну частину цієї суми забезпечили Fintech Band та EPAM Systems, які разом сплатили половину загальної суми.

Хто в ТОП-30 IT-компаній за доходами

Серед найбільших аутсорсингових компаній України лідерами за доходами залишаються EPAM та GlobalLogic. Деякі компанії представлені у рейтингу кількома юридичними особами.

Наприклад, EPAM Systems посів перше та третє місця у списку завдяки своїм підрозділам: Epam Systems ($355 млн) та Epam Digital ($166 млн), які разом заробили $521 млн.

Подібна ситуація у SoftServe — до топ-30 увійшли шість юридичних осіб компанії із сумарним доходом у $275 млн.

У 2023 році до рейтингу топ-30 IT-компаній увійшли кілька нових гравців: Modus X (розробник SCM), системний інтегратор Seeton Group, гемблінгова компанія Favbet Tech, а також кілька підрозділів SoftServe.

Водночас зі списку вибули Metinvest Digital, український офіс Snapchat, Visa, сервісна компанія Star, а також розробники відеоігор Wargaming та Ubisoft.

Половина компаній із рейтингу (15 з 30) показали нижчі доходи, ніж у 2022 році.

Основні причини цього — перерозподіл бізнесу між підрозділами, релокація компаній за кордон, відтік кваліфікованих кадрів та зниження ділової активності в умовах війни.

Нагадаємо, виконавча директорка асоціації IT Ukraine Марія Шевчук повідомила , що після перемоги у війні українська IT-галузь зростатиме на 18−20% на рік.

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