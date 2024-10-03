Українська IT-галузь зростатиме на 20% на рік після перемоги у війні — асоціація — Finance.ua
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Українська IT-галузь зростатиме на 20% на рік після перемоги у війні — асоціація

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Українська IT-галузь зростатиме на 20% на рік після перемоги у війні — асоціація
Українська IT-галузь зростатиме на 20% на рік після перемоги у війні — асоціація
Після перемоги у війні українська IT-галузь зростатиме на 18−20% на рік.
Про це повідомила виконавча директорка асоціації IT Ukraine Марія Шевчук в інтерв’ю ЕП.
«Як тільки світова технологічна галузь вийде з рецесії, ми одразу будемо на це реагувати», — каже вона, пояснюючи, чому технологічна галузь України скорочується.
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Другою умовою для зростання IT-галузі буде перемога у війні, каже Шевчук.
«Ми знову повернемося до зростання на 18−20% на рік, а поки у 2024 році буде незначне падіння», — додала вона.
Нагадаємо, у серпні цього року обсяг IT-експорту на 7% або ж 38 мільйонів доларів менший, ніж у липні 2024 року, і становить 507 мільйонів доларів — це найменший показник від початку повномасштабного вторгнення росії. Також показники експорту у серпні на 10,4% або ж 59 мільйонів доларів менші у порівнянні з серпнем 2023 року.
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Загалом, за 8 місяців поточного року (січень-серпень) сукупна експортний виторг ІТ-послуг становить 4,3 мільярда доларів. Це на 5,7% менше ніж в аналогічний період у 2022 році.
За матеріалами:
Економічна Правда
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