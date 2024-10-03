Яких ІТ-спеціалістів наймали роботодавці найчастіше у вересні 2024 року — Finance.ua

Яких ІТ-спеціалістів наймали роботодавці найчастіше у вересні 2024 року Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Яких ІТ-спеціалістів наймали роботодавці найчастіше у вересні 2024 року

У вересні 2024 року рекрутери опублікували на Djinni 10 163 вакансій. Це на 100 більше, ніж у серпні. Окрім цього, кількість повідомлень про найм наблизилась до тогорічного показника.

Найбільше зростання кількості вакансій було в категоріях QA (Manual та Automation, а також Data Analyst, повідомляє Djinni.

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Якщо говорити про найбільше падіння в технічних категоріях, то це Fullstack, Security i iOS.

У вересні було 859 повідомлень про наймання

Це на 40 більше, ніж у серпні. Також ця цифра дуже близька до тогорічної кількості.

Топ категорії за кількістю наймів:

JavaScript — 11% (минулого місяця була 10,4%);

QA — 9% (повернулись на друге місце після падіння минулого місяця, було 6%);

Design — 5,4% (було 4-те місце і 5,7%);

Project Manager — 5,1% (минулого місяця не потрапили в топ);

Marketing — 4,8% (було 5,2%, падіння триває третій місяць);

.NET — 4,7% (було 6,1% і друге місце);

Node. js — 4% (кількість наймів зростає третій місяць поспіль).

Якщо порівняти із серпнем також більше найняли DevOps i Fullstack. Відчутно менше — спеціалістів у категоріях Python, PHP, Support.

Нагадаємо, за даними DOU, 24% айтівців хоча б раз за свою кар’єру в ІТ змінювали спеціалізацію. У середньому раз чи двічі (середнє значення 1,5). Що довше працює фахівець, то більш імовірно, що він змінить напрям: якщо в перший рік роботи це стосується тільки 3% фахівців, то серед тих, хто працює понад 10 років в ІТ, таких уже 39%.

Медіанна зарплата розробників зросла на $200 — до $3500, проте передусім завдяки зростанню зарплат Tech Lead, а також через структурні зміни — зменшення кількості джунів і збільшення частки Architect, які працюють у продуктових компаніях.

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