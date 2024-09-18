За два роки ІТ-сектор України сплатив 68 млрд грн податків (інфографіка) — Finance.ua
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За два роки ІТ-сектор України сплатив 68 млрд грн податків (інфографіка)

Казна та Політика
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За два роки ІТ-сектор України сплатив 68 млрд грн податків (інфографіка)
За два роки ІТ-сектор України сплатив 68 млрд грн податків (інфографіка), freepik
Український ІТ-сектор за два роки повномасштабної війни сплатив 68 млрд грн податків у державний бюджет. 38,8 млрд грн донатів отримала українська армія від IT-компаній та співробітників.
Про це свідчить дослідження Асоціації IT Ukraine та Mind, повідомив у Facebook міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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«ІТ залишається однією з головних галузей економіки країни, а внесок українських технологічних компаній у розвиток країни колосальний», — написав Федоров.
За його словами, IT-спеціалісти створюють інноваційні defense tech-продукти — дрони, роботів, РЕБ, а також цивільні сервіси, які використовують у всьому світі, через що найбільшу частку експорту в Україні становить саме ІТ-сектор.
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Федоров зазначив, що українські компанії, окрім сплати податків, також донатять.

Ключові показники ІТ-сектору за два роки

За два роки повномасштабної війни до держбюжету сплачено 68,1 млрд грн податків.
Інфографіка: itukraine.org.ua
Інфографіка: itukraine.org.ua
IT-галузь виявилась достатньо стійкою до потрясінь війни, змогла адаптуватись та втримати співробітників і клієнтів. Це дозволило не лише зберегти робочі місця, відрахування до бюджету, але й також стати одним із ключових чинників підтримки української армії.
Інфографіка: itukraine.org.ua
Інфографіка: itukraine.org.ua
Результати дослідження «Де IT на Війні» демонструють вагомий внесок українського ІТ-сектору у спротив повномасштабній агресії росії. Задля перемоги України щодня докладають зусиль сотні тисяч фахівців: вони збирають кошти та дрони, підтримують соціальні проєкти та ветеранів, створюють програми допомоги постраждалим від агресії та технології, що допомогають нищити ворога.
Інфографіка: itukraine.org.ua
Інфографіка: itukraine.org.ua
За 2 роки повномасштабної війни ІТ-індустрія задонатила на перемогу України майже 39 млрд грн. За даними опитаних ІТ-компаній, динаміка обсягу донатів у 2023 році в порівнянні із 2022-м не знизилася.
Інфографіка: itukraine.org.ua
Інфографіка: itukraine.org.ua
Фахівці з ІТ розробляють передові технології, такі як безпілотні авіаційні комплекси, системи ідентифікації та ураження ворожих цілей, рішення для радіоелектронної боротьби та багато іншого. Крім того, ІТ-компанії об’єдналися у скоординованій кібервійні проти агресора, захищаючи критичну інфраструктуру та протидіючи хакерським атакам.
Інфографіка: itukraine.org.ua
Інфографіка: itukraine.org.ua
Нагадаємо, у серпні компанії опублікували на сайті jobs.dou.ua рекордну кількість вакансій з початку повномасштабного вторгнення. Зросла кількість віддалених позицій.
У 2024 році у близько 40% українських фахівців IT-сфери підвищилася заробітна плата як всередині країни, так і за кордоном. У деяких спеціалістів щомісячні виплати за останні пів року зросли на 300 доларів.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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