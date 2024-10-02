20−30% українських айтівців перебувають за межами України — Finance.ua

20−30% українських айтівців перебувають за межами України Сьогодні 16:17 — Особисті фінанси

20−30% українських айтівців перебувають за межами України

Засновник і CEO української IT-компанії Genesis Володимир Многолєтній заявив, що, на його думку від 20 до 30% українських ІТ-фахівців перебувають за кордоном.

«Я вважаю, що приблизно 20−30% ІТ-фахівців за межами країни, і це створює довгострокові виклики. Більшість компаній, більшість керівників, вони зараз працюють в Україні», — розповів Многолєтній 2 жовтня під час заходу NV Діалоги з NV про майбутнє. Бізнес і війна.

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Він також назвав викликом для IT-сфери психологічний стан людей на третій рік повномасштабної війни.

У червні інвестгрупа Roosh повідомляла, що близько 20% українських IT-фахівців працюють за кордоном, водночас 2023 року їхня кількість зросла до 65 тис. із 50−57 тис. роком раніше.

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«Активна міграція фахівців за кордон внаслідок війни веде до дефіциту кваліфікованих кадрів на внутрішньому ринку, стримуючи розвиток галузі», — зазначали в компанії.

За підсумками 2023 року експорт послуг приніс українським IT-компаніям $6,7 млрд (мінус 8,5%), знизившись уперше за 13 років.

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