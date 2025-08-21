Уряд пропонує запровадити кримінальну відповідальність для військовозобов’язаних за втечу за кордон — Finance.ua

Уряд пропонує запровадити кримінальну відповідальність для військовозобов’язаних за втечу за кордон Сьогодні 15:28 — Казна та Політика

Уряд пропонує запровадити кримінальну відповідальність для військовозобов’язаних за втечу за кордон

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, яким запроваджується нове покарання для військовозобов’язаних за порушення правил перебування за кордоном довше за визначений термін.

Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук в Telegram.

Документ змінює Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс, Кримінальний процесуальний кодекс та інші закони.

Документом пропонується:

скасувати статтю 204−3 КУпАП, оскільки вона визнана частково неконституційною та виявилася неефективною;

передати справи про незаконний перетин кордону (стаття 204−1 КУпАП) на розгляд прикордонникам;

доповнити статтю 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон) як кримінальне правопорушення, вчинене в умовах воєнного стану;

встановити кримінальну відповідальність за:

— незаконний перетин кордону під час воєнного чи надзвичайного стану поза пунктами пропуску;

— перешкоджання облаштуванню, пошкодження чи знищення прикордонної інфраструктури;

— порушення встановлених строків перебування за кордоном для призовників та військовозобов’язаних.

Законопроєкт також вводить обов’язок для військовозобов’язаних, призовників і резервістів дотримуватися визначених строків перебування за межами України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський хоче дозволити чоловікам до 22 років вільно виїжджати за кордон. За словами президента, така ініціатива допоможе зберегти зв’язок молодих людей з Україною та створить більше можливостей для їхньої реалізації, зокрема в навчанні в українських закладах освіти.

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають бронювання від мобілізації, можуть виїжджати з України не лише у службове відрядження, а й у відпустку.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.