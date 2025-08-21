Звільненим із полону військовим виплачуватимуть 50 тис. грн на лікування — Finance.ua

Звільненим із полону військовим виплачуватимуть 50 тис. грн на лікування
Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт № 13627, який передбачає державну підтримку для військовослужбовців, звільнених з російського полону та тих, хто потребує тривалого лікування.
За документ проголосувало 270 народних депутатів.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Як йдеться у пояснювальній записці:
- військовим, звільненим з полону, що мають травми (поранення, контузії, каліцтво), передбачена виплата додаткової грошової винагороди у розмірі 100 тис. грн під час лікування;
- натомість, військовослужбовці, звільнені з полону, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування, що були отримані в полоні, або які загострилися під час перебування в полоні — такої виплати не мають.
Що пропонують
Законопроєктом пропонують встановити військовослужбовцям, які відразу після їх звільнення з полону (крім тих, які добровільно здалися в полон) перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я понад 30 календарних днів, щомісячну виплату додаткової винагороди в розмірі 50 тис. гривень на умовах та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
Таку виплату планують здійснювати протягом перших 3 місяців безперервного стаціонарного лікування, після звільнення з полону.
Також нагадаємо, що нещодавно МОЗ оновило список медичних установ, які забезпечують звільненим із полону військовим, правоохоронцям, рятувальникам та цивільним необхідну медичну, реабілітаційну й психологічну допомогу.
Поділитися новиною
Також за темою
Звільненим із полону військовим виплачуватимуть 50 тис. грн на лікування
Уряд пропонує запровадити кримінальну відповідальність для військовозобов’язаних за втечу за кордон
Як військовим та ветеранам отримати виплати до Дня Незалежності — пояснення юристів
Сталінка, панелька чи хрущовка: які квартири в Києві коштують дешевше
Скільки заробляють найприбутковіші підрозділи українських IT-компаній — ТОП-10 (інфографіка)
Кому в Польщі платитимуть більші зарплати