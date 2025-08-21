Звільненим із полону військовим виплачуватимуть 50 тис. грн на лікування — Finance.ua

Звільненим із полону військовим виплачуватимуть 50 тис. грн на лікування Сьогодні 16:48 — Особисті фінанси

Звільненим із полону військовим виплачуватимуть 50 тис. грн на лікування

Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт № 13627 , який передбачає державну підтримку для військовослужбовців, звільнених з російського полону та тих, хто потребує тривалого лікування.

За документ проголосувало 270 народних депутатів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Як йдеться у пояснювальній записці:

військовим, звільненим з полону, що мають травми (поранення, контузії, каліцтво), передбачена виплата додаткової грошової винагороди у розмірі 100 тис. грн під час лікування;

натомість, військовослужбовці, звільнені з полону, які мають захворювання, що потребують тривалого стаціонарного лікування, що були отримані в полоні, або які загострилися під час перебування в полоні — такої виплати не мають.

Що пропонують

Законопроєктом пропонують встановити військовослужбовцям, які відразу після їх звільнення з полону (крім тих, які добровільно здалися в полон) перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я понад 30 календарних днів, щомісячну виплату додаткової винагороди в розмірі 50 тис. гривень на умовах та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.

Таку виплату планують здійснювати протягом перших 3 місяців безперервного стаціонарного лікування, після звільнення з полону.

Також нагадаємо, що нещодавно МОЗ оновило список медичних установ , які забезпечують звільненим із полону військовим, правоохоронцям, рятувальникам та цивільним необхідну медичну, реабілітаційну й психологічну допомогу.

