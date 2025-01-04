Які IT-компанії в Україні найчастіше наймають новачків — Finance.ua

Які IT-компанії в Україні найчастіше наймають новачків
У 2024 році 31 IT-компанія в Україні найняла майже 3 тисячі початківців. Найчастіше початківців наймають на посади в Support та Software Engineering.
Про це йдеться в дослідженні видання DOU.
Згідно з опублікованими даними, було зафіксовано 2970 наймів «джунів» (спеціалістів з досвідом менше року чи без досвіду взагалі).
Статистика найму «джунів»
У 2023 році кількість найнятих початківців становила 2920 осіб, що показує схожу динаміку.
У 2022 році цей показник був вищим на тисячу, але тоді в дослідженні брали участь більше компаній.
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Серед компаній, які найчастіше наймали початківців, лідирують:
- Genesis — 781 новий співробітник;
- ЕРАМ Україна — 480;
- SoftServe — 327;
- Netpeak Group — 273;
- GlobalLogic — 197;
- ZONE3000 — 168;
- Ajax Systems — 163.
Популярні позиції для початківців
Найчастіше початківців наймають на посади в технічну підтримку (Support) та інженерії програмного забезпечення (Software Engineering).
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Також спостерігається позитивна динаміка найму в категоріях QA, Marketing, Admin & Operations, Analyst, Design, DevOps, Product Manager.
Найм в категорії SEO та Project Manager знизився, а кількість вакансій для сейлзів залишилась на рівні минулого року.
Нагадаємо, 27% українських айтівців мають додаткові проєкти, окрім основної роботи в ІТ. Найчастіше — це друга (а деколи і третя) робота в індустрії, пет-проєкт, ІТ-волонтерство чи менторство.
Проте не завжди додаткові проєкти айтівців пов’язані з ІТ. 8% мають додаткову зайнятість поза ІТ: у 6% це додаткова робота, у 3% — волонтерство.
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