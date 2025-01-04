Які IT-компанії в Україні найчастіше наймають новачків — Finance.ua

Які IT-компанії в Україні найчастіше наймають новачків Сьогодні 09:18 — Особисті фінанси

Які IT-компанії в Україні найчастіше наймають новачків, Фото: freepik

У 2024 році 31 IT-компанія в Україні найняла майже 3 тисячі початківців. Найчастіше початківців наймають на посади в Support та Software Engineering.

Про це йдеться в дослідженні видання DOU.

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Згідно з опублікованими даними, було зафіксовано 2970 наймів «джунів» (спеціалістів з досвідом менше року чи без досвіду взагалі).

Статистика найму «джунів»

У 2023 році кількість найнятих початківців становила 2920 осіб, що показує схожу динаміку.

У 2022 році цей показник був вищим на тисячу, але тоді в дослідженні брали участь більше компаній.

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Серед компаній, які найчастіше наймали початківців, лідирують:

Genesis — 781 новий співробітник;

ЕРАМ Україна — 480;

SoftServe — 327;

Netpeak Group — 273;

GlobalLogic — 197;

ZONE3000 — 168;

Ajax Systems — 163.

Популярні позиції для початківців

Найчастіше початківців наймають на посади в технічну підтримку (Support) та інженерії програмного забезпечення (Software Engineering).

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Також спостерігається позитивна динаміка найму в категоріях QA, Marketing, Admin & Operations, Analyst, Design, DevOps, Product Manager.

Найм в категорії SEO та Project Manager знизився, а кількість вакансій для сейлзів залишилась на рівні минулого року.

Нагадаємо, 27% українських айтівців мають додаткові проєкти, окрім основної роботи в ІТ. Найчастіше — це друга (а деколи і третя) робота в індустрії, пет-проєкт, ІТ-волонтерство чи менторство.

Проте не завжди додаткові проєкти айтівців пов’язані з ІТ. 8% мають додаткову зайнятість поза ІТ: у 6% це додаткова робота, у 3% — волонтерство.

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