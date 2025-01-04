Які IT-компанії в Україні найчастіше наймають новачків — Finance.ua
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Які IT-компанії в Україні найчастіше наймають новачків

Особисті фінанси
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Які IT-компанії в Україні найчастіше наймають новачків
Які IT-компанії в Україні найчастіше наймають новачків, Фото: freepik
У 2024 році 31 IT-компанія в Україні найняла майже 3 тисячі початківців. Найчастіше початківців наймають на посади в Support та Software Engineering.
Про це йдеться в дослідженні видання DOU.
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Згідно з опублікованими даними, було зафіксовано 2970 наймів «джунів» (спеціалістів з досвідом менше року чи без досвіду взагалі).

Статистика найму «джунів»

У 2023 році кількість найнятих початківців становила 2920 осіб, що показує схожу динаміку.
У 2022 році цей показник був вищим на тисячу, але тоді в дослідженні брали участь більше компаній.
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Серед компаній, які найчастіше наймали початківців, лідирують:
  • Genesis — 781 новий співробітник;
  • ЕРАМ Україна — 480;
  • SoftServe — 327;
  • Netpeak Group — 273;
  • GlobalLogic — 197;
  • ZONE3000 — 168;
  • Ajax Systems — 163.

Популярні позиції для початківців

Найчастіше початківців наймають на посади в технічну підтримку (Support) та інженерії програмного забезпечення (Software Engineering).
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Також спостерігається позитивна динаміка найму в категоріях QA, Marketing, Admin & Operations, Analyst, Design, DevOps, Product Manager.
Найм в категорії SEO та Project Manager знизився, а кількість вакансій для сейлзів залишилась на рівні минулого року.
Нагадаємо, 27% українських айтівців мають додаткові проєкти, окрім основної роботи в ІТ. Найчастіше — це друга (а деколи і третя) робота в індустрії, пет-проєкт, ІТ-волонтерство чи менторство.
Проте не завжди додаткові проєкти айтівців пов’язані з ІТ. 8% мають додаткову зайнятість поза ІТ: у 6% це додаткова робота, у 3% — волонтерство.
За матеріалами:
Dou
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