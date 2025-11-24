Виробник хумусу відновив виробництво після удару рф по заводу Сьогодні 14:19 — Фондовий ринок

Найбільший виробник хумусу в Україні компанія Yofi відновила виробництво після того, як в жовтні завод постраждав внаслідок російської атаки по Києву.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

«Хочемо вам повідомити класну новину — ми повернулись! Це були два місяці активної роботи з відновлення виробництва, щоб ми знову могли вас радувати нашими смачними хумусами», -зазначили в компанії.

Там додали, що продукція скоро з’явиться в усіх мережах супермаркетів України.

У жовтні рф завдала удару по заводу виробника хумусу Yofi у Києві. Через значні пошкодження виробництва постачання продукції було призупинено.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.