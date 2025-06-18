Трамп відклав заборону TikTok ще на 90 днів — Finance.ua
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Трамп відклав заборону TikTok ще на 90 днів

Технології&Авто
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Трамп відклав заборону TikTok ще на 90 днів
Трамп відклав заборону TikTok ще на 90 днів
Американський президент Дональд Трамп продовжив ще на 90 днів термін, протягом якого TikTok має позбутися своїх активів у США.
Про це пише Politico.
Це вже третє продовження терміну після вступу Трампа на посаду. Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що президент не хоче, щоб TikTok перестав працювати. Наступні 90 днів адміністрація Трампа витратить на укладання угоди, щоб американці змогли й надалі користуватися TikTok з гарантією безпеки своїх даних.
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У Конгресі республіканці все більш розчаровані продовженнями термінів для TikTok, але все ж надають Трампу простір для переговорів. Мало хто з них готовий публічно висловити своє невдоволення, боячись суперечити президенту, хоча переговори про TikTok майже не просуваються. Єдиним винятком є голова спеціального комітету Палати представників з питань Китаю республіканець Джон Муленар. У своїй березневій статті він написав, що ніщо, крім повної відмови Китаю від TikTok, не буде достатнім.
У квітні минулого року тодішній президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає заборону TikTok, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку. У США побоювалися, що Пекін може використовувати застосунок для стеження за американськими користувачами.
За матеріалами:
theБабель
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