Трамп вдруге відтермінував заборону TikTok у США. ByteDance має ще 75 днів на укладання угоди — Finance.ua

Трамп вдруге відтермінував заборону TikTok у США. ByteDance має ще 75 днів на укладання угоди 08.04.2025, 01:34 — Фондовий ринок

Трамп вдруге відтермінував заборону TikTok у США. ByteDance має ще 75 днів на укладання угоди

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який дозволяє TikTok продовжити роботу на території США ще на 75 днів. Це рішення покликане дати китайській компанії ByteDance час на досягнення остаточної угоди щодо передачі контролю над платформою американським інвесторам або зіткнутися з забороною.

За словами джерела Associated Press, обізнаного з деталями переговорів, адміністрація Трампа наближалась до укладання угоди про створення нової компанії у США, яка б володіла та керувала TikTok. Очікувалося, що більшість у новій структурі отримають американські інвестори, а китайська компанія ByteDance збереже міноритарну частку.

Однак напередодні Пекін загальмував процес після того, як Трамп оголосив про запровадження нових тарифів на імпорт, зокрема і проти Китаю. Представники ByteDance зв’язалися з Білим домом і повідомили, що Китай не схвалить угоду без попередніх переговорів щодо мит і торговельних умов.

Як зазначає джерело, протягом кількох місяців команда віцепрезидента Джей-Ді Ванса вела переговори з потенційними інвесторами та представниками ByteDance. Угода передбачала 120-денний період для завершення формальностей і мала попереднє схвалення з боку інвесторів, китайської компанії та уряду США.

Однак зміна позиції Пекіна після оголошення нових мит ускладнила фіналізацію домовленостей. Це змусило TikTok обережно висловлюватися щодо досягнутого прогресу, щоби не загострювати відносини з китайськими регуляторами.

«Моя адміністрація наполегливо працює над тим, щоб зберегти TikTok, і ми досягли значного прогресу, — написав Трамп у своїй соцмережі. — Для завершення всіх необхідних погоджень потрібен додатковий час, тому я підписую виконавчий указ, що дозволяє TikTok працювати ще 75 днів».

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Він також додав: «Ми з нетерпінням чекаємо на співпрацю з TikTok і Китаєм для укладання угоди».

У ByteDance підтвердили, що ведуть перемовини з урядом США, але зазначили, що остаточної угоди ще не досягнули.

«Є низка ключових питань, які потрібно вирішити. Будь-яка угода підлягатиме затвердженню відповідно до законодавства Китаю», — повідомили у компанії.

TikTok, що має штаб-квартири у Сінгапурі та Лос-Анджелесі, наголошує на пріоритетності безпеки користувачів. У МЗС КНР заперечують, що уряд Китаю будь-коли вимагав або вимагатиме передавання даних, зібраних за кордоном.

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Раніше Трамп заявляв, що угода з китайською компанією ByteDance щодо продажу американської частини TikTok буде досягнута до дедлайну, який сплив 5 квітня.

TikTok мали заблокувати ще 19 січня згідно із законом, ухваленим ще за адміністрації Байдена. Але Дональд Трамп відтермінував заборону.

Основною причиною заборони TikTok у США є занепокоєння щодо можливої загрози національній безпеці через зв’язки материнської компанії ByteDance із китайським урядом.

Це викликає побоювання, що Китаєм може отримувати доступ до даних американських користувачів TikTok або впливати на алгоритми соцмережі для просування певних наративів.

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