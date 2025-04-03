Amazon подала заявку на придбання TikTok — Finance.ua

Amazon подала заявку на придбання TikTok Сьогодні 17:40 — Фондовий ринок

Amazon подала заявку на придбання TikTok

Технологічна компанія Amazon подала заявку на придбання відеоплатформи TikTok китайської компанії ByteDance за кілька днів до дедлайну.

Про це повідомляє CNBC

За словами співрозмовників видання, цього тижня Amazon надіслала листа з пропозицією віцепрезиденту США Джей Ді Венсу та міністру торгівлі Говарду Лутніку.

Водночас, як зазначається, сторони не сприймають цю пропозицію серйозно, враховуючи, що вона була подана за кілька днів до крайнього терміну, який відкладає заборону додатка у США.

В Amazon відмовилися від коментарів, зазначає видання.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив 30 березня, що угоду із китайською компанією ByteDance щодо продажу TikTok буде укладено до 5 квітня. Застосунок TikTok припинив роботу у Сполучених Штатах пізно ввечері 18 січня, перед тим, як набула чинності загальнонаціональна заборона платформи.

У квітні минулого року тодішній президент США Джо Байден підписав закон, який передбачає заборону TikTok, якщо китайська компанія ByteDance не продасть свою частку. У США побоюються що Пекін може використовувати застосунок для стеження за американськими користувачами.

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19 січня 2025 року доступ до TikTok на території США був відновлений, а Трамп оголосив, що повертає американцям у користування популярну відеоплатформу.

Генеральний директор General Atlantic Білл Форд (General Atlantic є основним інвестором компанії ByteDance) заявив, що ByteDance укладе угоду з владою США, аби гарантувати, що застосунок залишиться доступним на території країни.

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