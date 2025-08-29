Smart Energy Новинського подає до суду на Україну — Finance.ua

Smart Energy Новинського подає до суду на Україну Сьогодні 20:23 — Фондовий ринок

Smart Energy Новинського подає до суду на Україну

Енергетична компанія Enwell Energy plc, яка входить до групи Smart Energy починає арбітражне провадження проти України.

Про це йдеться у заяві компанії.

«Enwell Energy plc оголошує про початок арбітражного провадження проти України відповідно до Угоди між Урядом Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії та Урядом України про сприяння та взаємний захист інвестицій», — йдеться у заяві.

У компанії зазначили, що причиною позову є «втручання у реєстрацію прав власності компанії на її дочірні компанії та активи, заморожування певних активів групи, рейди та обшуки в місцевих офісах».

Читайте також Мінекономіки хоче відновити роботу газовидобувних компаній Новинського

Там також згадали про припинення ліцензій на видобуток газу. Їх припиняли на підставі санкцій проти бенефіціарного власника компанії — олігарха Вадима Новинського.

Компанія вважає, що своїми діями Україна порушила зобов’язання та права компанії за Договором. Арбітраж був зареєстрований Міжнародним центром з врегулювання інвестиційних спорів (МЦВІС).

Enwell Energy plc вимагає компенсацію коштів, які втратила компанія, та поновлення ліцензій.

Довідка Finance.ua:

2 грудня 2022 року РНБО ввела санкції щодо колишнього народного депутата Вадима Новинського;

у 2023 році група Smart Holding олігарха Вадима Новинського заявила про завершення чергового раунду реструктуризації, у результаті якої її засновник вирішив передати активи в траст;

того ж року Шевченківський райсуд Києва наклав арешт на корпоративні права 72 компаній, пов’язаних з активами Вадима Новинського, які контролюються через «Смарт Холдинг» або через афілійовані офшорні фірми.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.