В Instagram тепер можна об’єднувати Reels у серії: як це працює — Finance.ua

В Instagram тепер можна об’єднувати Reels у серії: як це працює
Instagram, соціальна мережа, що належить корпорації Meta, почав надавати творцям контенту можливість об’єднувати кілька відео Reels в одну серію.
Про це повідомляє видання TechCrunch.
Ця функція, що вже доступна на платформі TikTok, значно спростить для користувачів пошук і перегляд пов’язаного контенту.
Досі, якщо автор публікував серію відео, наприклад, розказував історію або ділився оновленнями, йому доводилося спонукати аудиторію «повертатися за другою частиною» або шукати наступні епізоди вручну.
Нова функція дозволяє творцям об’єднувати Reels, щоб глядачам не потрібно було гортати стрічку чи шукати різні частини історії.
Приклади використання
Крім об’єднання частин єдиної розповіді, ця можливість також може використовуватися для групування схожих відео.
Наприклад, блогери зможуть об’єднати всі рецепти випічки або серію подорожей в одну колекцію Reels.
Як це працює
Щоб створити серію, автор може пов’язати відео Reels між собою під час додавання опису або через меню у вже опублікованих відео.
Після об’єднання, користувачі побачать нову кнопку в нижньому лівому куті екрана, яка дозволить легко переходити до наступного відео в серії.
Представники Instagram зазначають, що ця функція була однією з найбільш очікуваних. Вона дозволить авторам створювати більш цілісні історії, утримувати увагу аудиторії довше і, як наслідок, збільшити час перегляду. Також очікується, що це допоможе перетворити випадкових глядачів на постійних підписників.
